Ruotsi, Norja ja Tanska eivät toistaiseksi rokota Astra Zenecalla Euroopan lääkeviraston turvallisuusjulistuksesta huolimatta

Pohjoismaista suurin osa pitäytyy yhä rokottamasta kansalaisiaan lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteella. Rokotukset ovat toistaiseksi yhä keskeytyksissä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Islanti ei ole toistaiseksi kertonut, jatkaako se rokotuksia Euroopan lääkeviraston EMA:n arvioinnin jälkeen.

EMA ja Britannian terveysviranomaiset ilmoittivat torstaina arviointiensa päätteeksi, että Astra Zenecan koronarokote on edelleen turvallinen. Rokotteen käyttö oli keskeytetty useassa maassa sen jälkeen, kun heräsi huoli sen mahdollisesta yhteydestä verisuonitukoksiin joidenkin rokotteen saaneiden potilaiden kohdalla.

Muun muassa Italia, Ranska, Espanja ja Saksa ilmoittivat heti EMA:n ilmoituksen jälkeen aloittavansa jälleen rokotukset. Suomessa rokotteen käyttöä ei keskeytetty.

Norjan terveysviranomaiset kertoivat, että he ottavat huomioon EMA:n näkemyksen, mutta että johtopäätösten tekeminen on ennenaikaista. Norjan terveysvirasto aikoo tehdä päätöksensä asiassa ensi viikon loppuun mennessä.

Myöskään Ruotsissa ja Tanskassa Astra Zenecalla rokottaminen ei jatku ennen kuin maan terveysviranomaiset ovat arvioineet EMA:n näkemyksen.

Keskeytys hidastaa viruksen vastaista taistelua

Tauko Astra Zenecan rokotteiden antamisessa on hidastanut maailmanlaajuista pyrkimystä saada väestö mahdollisimman laajasti rokotettua. Yhtiön rokote on yksi edullisimmista saatavilla olevista vaihtoehdoista ja lisäksi monia muita helpompi säilöä ja kuljettaa, joten sitä on pidetty erityisesti köyhille maille sopivana rokotteena.

Astra Zenecan rokote on myös keskeisessä osassa covax-ohjelmassa, jolla pyritään takaamaan rokotteiden tasapuolinen jakelu eri puolille maailmaa.

Yhtiö ilmaisi tyytyväisyytensä EMA:n ja Britannian terveysviranomaisten arvioon.

– Rokoteturvallisuus on ensisijaisen tärkeää, kommentoi yhtiön lääketieteellinen johtaja Ann Taylor.

EMA:n mukaan rokotteella ei näytä olevan yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun, joskaan sitä ei pystytty täysin sulkemaan poiskaan kaikkien potilaiden kohdalla. Rokotteen ottamisen hyödyt ylittävät kuitenkin EMA:n mukaan selkeästi mahdolliset haitat.

Myös YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on rokotteen käyttämisen kannalla.

Sadan miljoonan annetun rokotteen raja rikkoutumassa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi torstaina paikallista aikaa pitämässään puheessa, että hänen lupauksensa sadasta miljoonasta yhdysvaltalaisille annetusta koronarokotteesta hänen sadan ensimmäisen virkapäivänsä aikana on täyttymässä tuntuvasti etuajassa.

Bidenin mukaan merkkipaalu ollaan ohittamassa jo perjantaina, vain 58 päivää Bidenin virkaanastujaisten jälkeen. Hän ilmoitti julkistavansa hallintonsa seuraavan rokotustavoitteen ensi viikolla.

Biden kertoi, että jo 65 prosenttia yli 65-vuotiaista yhdysvaltalaisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Samassa ikäryhmässä on kirjattu 80 prosenttia koronavirukseen liitetyistä kuolemantapauksista.

Presidentti huomautti, että nyt on aika optimismille, mutta rajoitusten löysääminen ei ole vielä ajankohtaista.

Euroopassa on monin paikoin otettu jälleen käyttöön tiukennettuja rajoituksia, koska tartuntamäärät ovat kasvaneet huolestuttavasti. Esimerkiksi Pariisissa alkaa viikonloppuna kuukauden mittainen sulkutila. Koulut pysyvät auki, ja ulkoliikuntaa saa harrastaa 10 kilometrin säteellä kotoa, mutta ei-välttämättömiksi luokitellut liikkeet pannaan kiinni.