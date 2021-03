Saksan CDU:n korruptioskandaali paisuu ja kannatus syöksyy

Saksassa kristillisdemokraattisen CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n kannatus on jatkanut jyrkkää laskuaan samalla, kun niitä koskeva korruptioskandaali on laajentunut. Tänään julkaistun mielipidetiedustelun mukaan kristillisdemokraattien kannatus on pudonnut 29 prosenttiin, mikä on alhaisin lukema vuoteen.

Eilen CSU:ta edustava Tobias Zech jätti parlamenttipaikkansa korruptiosyytteiden vuoksi. Der Spiegel -viikkolehti kertoi, että Zech oli tehnyt palkallista pr-työtä makedonialaiselle (nykyisin pohjoismakedonialaiselle) poliittiselle puolueelle sen jälkeen, kun hänet valittiin Saksan parlamenttiin vuonna 2016. Aiemmin oli käynyt ilmi, että kaksi kristillisdemokraattien parlamentaarikkoa oli hyötynyt taloudellisesti julkisen sektorin kasvomaskikaupoista. CSU:n Georg Nüssleinistä aloitettiin viime kuussa korruptiotutkinta, kun häntä oli syytetty 600 000 euron palkkion vastaanottamisesta lobbaamisesta maskitoimittajan hyväksi. CDU:n Nikolas Löbel taas oli saanut yhtiönsä kautta 250 000 euroa maskikauppojen välittäjänä toimimisesta. Nüsslein jätti CDU/CSU:n parlamenttiryhmän, ja Löbel luopui parlamenttipaikastaan. CDU:n Mark Hauptmann puolestaan luopui parlamenttipaikastaan, kun häntä oli syytetty lobbausmaksujen vastaanottamisesta vieraiden maiden kuten Azerbaidzhanin hallituksilta. Osin korruptioskandaalin vuoksi CDU menetti kannatustaan viime viikonlopun osavaltiovaaleissa Rheinland-Pfalzissa ja Baden-Württembergissä. Molemmissa osavaltioissa CDU:n kannatus oli historiallisen huono. Saksassa järjestetään parlamenttivaalit syyskuun lopulla.