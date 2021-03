Tanska selvittää kahta aivoveritulppatapausta Astra Zenecan rokotteen saaneilla

Tanskassa selvitetään kahta tapausta, joissa Astra Zenecan koronarokotteen saaneilla on ilmennyt aivoveritulppa ja aivoverenvuotoa.

Kahden ihmisen kerrotaan saaneen vakavia oireita alle 14 päivän kuluessa rokotteen saamisesta. Toinen heistä on menehtynyt, kertoo iltapäivälehti Ekstra Bladet.

Tanskan lääkevirasto ottaa tapaukset tutkittavaksi.

Tanska määräsi 11. maaliskuuta Astra Zenecan rokotukset keskeytettäväksi kahdeksi viikoksi, kun 60-vuotias nainen kuoli epäiltyihin sivuvaikutuksiin. Ekstra Bladetin lähteiden mukaan nyt uutisoiduissa sairastuneissa on kyse eri tapauksista.

Euroopan lääkevirasto EMA ilmoitti torstaina pitävänsä Astra Zenecan koronarokotetta turvallisena ja tehokkaana. Rokotteella ei EMA:n mukaan ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

EU-komission puheenjohtaja uhkaa Astra Zenecaa vientikiellolla, jos EU ei saa omia toimituksiaan ensin

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen uhkaa lääkeyhtiö Astra Zenecaa viennin keskeyttämisellä, jos EU ei saa omia rokotetoimituksiaan ensin.

EU:n on mahdollista kieltää suunniteltu vienti, von der Leyen sanoi saksalaisen Funke-mediatalon haastattelussa. Von der Leyenin mukaan Astra Zenecan on täytettävä sopimuksensa Eurooppaan ensin, ennen kuin se toimittaa rokotteita muualle.

Brittiläis-ruotsalaisen Astra Zenecan toimitusongelmat ovat aiheuttaneet kitkaa yhtiön ja EU:n välille. Von der Leyenin mukaan yhtiö on toimittanut vain 30 prosenttia 90 miljoonasta rokotteesta, jotka se alun perin lupasi toimittaa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yhtiö on syyttänyt viivästyksestä EU-alueen tehtaitaan. EU-viranomaisissa on kuitenkin herättänyt suuttumusta se, että Britanniaan Astra Zeneca on pystynyt toimittamaan kaikki sovitut rokotteet.