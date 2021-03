Pakistanin pääministerillä todettiin koronatartunta

Pakistanin pääministerillä Imran Khanilla on todettu koronavirustartunta.

Khanin hallinto kertoi 68-vuotiaan pääministerin saaneen positiivisen testituloksen lauantaina. Khan sai torstaina kiinalaisen Sinopharmin rokotteen, mutta hänen arvioidaan saaneen tartunnan jo aiemmin viikolla, jolloin hänellä oli ohjelmassa julkisia esiintymisiä.

– Pyydän, älkää yhdistäkö tätä koronarokotteeseen. Immuniteetin muodostumiseen menee muutama viikko sen jälkeen, kun rokote on annettu. Varmistakaa, että iäkkäät sukulaisenne ja läheisenne rokotetaan, pääministerin edustaja Shahbaz Gill sanoi.

Pääministerillä on hallinnon mukaan ollut lievää yskää ja lievää kuumetta.

Entisen huippukrikettipelaajan Khanin suhtautuminen koronavirukseen on ollut vaihtelevaa. Viime keväänä pandemian alkuvaiheessa hän sanoi, ettei kansalaisten pitäisi panikoida, sillä "97 prosenttia potilaista toipuu täysin". Muutamaa kuukautta myöhemmin hän kuitenkin harmitteli sitä, etteivät pakistanilaiset ota virusta tarpeeksi vakavasti.

Pakistan on selvinnyt pandemiasta suhteellisen vähällä siihen nähden, että se on asukasluvultaan maailman viidenneksi suurin maa. 220 miljoonan asukkaan maassa on tilastoitu yli 620 000 tartuntaa ja vajaat 14 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Testaaminen on tosin ollut hyvin rajallista, joten todellinen tartuntamäärä lienee paljon suurempi.

Pakistanin strategiana on ollut välttää laajoja koronasulkuja ja keskittyä paikallisiin, lyhytaikaisiin rajoitustoimiin.

Tartuntojen määrä Pakistanissa on ollut viime viikkoina selvässä kasvussa viruksen brittimuunnoksen siivittämänä, ja terveydenhuolto on alkanut kuormittua etenkin Punjabin provinssissa. Rokottaminen lähti talvella käyntiin Kiinan lahjoittamilla rokotteilla, mutta New York Timesin mukaan toistaiseksi vasta noin 350 000 ihmistä on saanut rokotuksen.