Brasilia havittelee Yhdysvaltain ylijäämärokotteita – viruksen pahoin kurittaman maan oma rokotusohjelma on käynnistynyt yskähdellen

Brasilia kertoo neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa Astra Zenecan koronarokotteista, joita Yhdysvallat ei tarvitse.

Yhdysvalloilla on varastossa seitsemän miljoonaa annosta Astra Zenecan rokotetta. Rokote ei ole vielä saanut Yhdysvalloissa käyttölupaa viranomaisilta, ja Yhdysvallat on omassa rokotusohjelmassaan käyttänyt Pfizerin, Modernan ja Johnson & Johnsonin rokotteita.

Torstaina Valkoinen talo kertoi Yhdysvaltain lähettävän ylijäämärokotteita naapurimaihinsa, 2,5 miljoonaa annosta Meksikoon ja 1,5 miljoonaa Kanadaan. Brasilia näyttää tavoittelevan nyt saman ylijäämävaraston rokoteannoksia.

– Maaliskuun 13. päivästä lähtien Brasilian hallitus on neuvotellut Yhdysvaltain hallituksen kanssa, jotta Brasilia voisi tuoda rokotteita Yhdysvaltain ylijäämästä, Brasilian ulkoministeriö kertoi Twitterissä.

Brasilia on yksi koronaviruksen pahimmin kurittamia maita, mutta maalla on ollut vaikeuksia hankkia riittävästi rokotteita kansalaisilleen, ja arvioita rokotustahdista on jouduttu muuttamaan. Brasilia on käyttänyt sekä Astra Zenecan rokotetta että kiinalaista CoronaVac-rokotetta. Maassa on omaa Astra Zenecan rokotteiden tuotantoa, joka saatiin vasta hiljattain käyntiin.

Toistaiseksi Brasiliassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 5,4 prosenttia väestöstä. Hallituksen tavoitteena on rokottaa kaikki aikuiset tämän vuoden aikana, mutta nykytahdilla se ei onnistu. Asiantuntijoiden mukaan menee pitkälle vuoden jälkipuoliskolle, ennen kuin rokotuskattavuus on riittävällä tasolla epidemian hillitsemiseksi.

Virusmuunnos vaikeuttanut tilannetta

212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on kirjattu yli 290 000 virukseen liittyvää kuolemaa, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

Tilanne on sekä tartuntojen että kuolemien määrissä ollut viime viikkoina pahempi kuin kertaakaan pandemian aikana. Tällä viikolla tartuntoja on raportoitu päivittäin 80 000–90 000 ja kuolemia yli 2 500.

CNN:n mukaan viimeisten 10 päivän aikana noin neljäsosa kaikista maailman koronakuolemista on raportoitu Brasiliassa. Lähes kaikissa maan osavaltioissa teho-osastojen kapasiteetista on käytetty vähintään 80 prosenttia.

Yhtenä syynä vakavaan tautitilanteeseen on pidetty brasilialaista P.1-virusmuunnosta, joka on helpommin tarttuva ja sairastuttaa helpommin myös ihmisiä, jotka ovat jo sairastaneet covid-19-taudin. Maaliskuun alussa tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään puolessa uusista tautitapauksista Brasiliassa on kyseessä virusmuunnos.

Brasilian vakavaa epidemiatilannetta on pidetty uhkana myös muulle maailmalle, sillä viruksen melko vapaa leviäminen maassa antaa virukselle enemmän mahdollisuuksia muuntua.

Rajoitustoimet Brasiliassa vaihtelevat alueittain, mutta ovat paikoin hyvinkin löyhiä. Osavaltiot ovat usein vääntäneet kättä liittovaltion hallituksen kanssa, sillä presidentti Jair Bolsonaro vastustaa laajoja koronasulkuja.