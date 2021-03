Pelastakaa Lapset: Joka neljäs siviiliuhri Jemenissä on lapsi

Jemenin sodassa tapetuista ja haavoittuneista siviileistä lähes joka neljäs on lapsi, ilmenee Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta tutkimuksesta.

Jemenissä riehuvan sisällissodan viimeisten kolmen vuoden aikana lapsia oli siviiliuhreista yhteensä lähes 23 prosenttia. Vuosina 2018–2020 lapsiuhreja oli ainakin 2 341, joskin järjestö uskoo todellisen määrän olevan vielä suurempi.

Maassa sotivat osapuolet eivät järjestön mukaan piittaa ihmishengistä tai siviilien tarvitsemasta infrastruktuurista. Maan terveydenhoitojärjestelmä on katastrofin partaalla, sillä sairaaloita on vahingoittunut ja lääkkeistä sekä henkilökunnasta on suuri pula.

– Jemenin sodassa on nyt alkamassa seitsemäs vuosi. Sotaa käydään usein täysin välittämättä siviilien kärsimyksistä. Humanitaarisen katastrofin mittasuhteet ovat valtavat ja YK on jälleen varoittanut laajan nälänhän uhasta. Lukemattomat turhat kuolemat voidaan ja pitää estää, järjestön kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen sanoo tiedotteessa.