Yhdysvaltain viranomaisten läksyttämä Astra Zeneca päivitti rokotteensa tehokkuuslukua alaspäin 76 prosenttiin – kokonaiskuva rokotteen tehosta ei muuttunut, mutta epäonnistunut viestintä on uusi kolhu yhtiön maineelle

Astra Zenecan koronavirusrokote antaa 76-prosenttisen suojan covid-19-taudin oireita vastaan, lääkeyhtiö kertoo. Astra Zeneca joutui veivaamaan tehokkuuslukua alaspäin kolmella prosenttiyksiköllä sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisviranomaiset huomauttivat yhtiön julkistaneen vanhentuneita ja mahdollisesti harhaanjohtavia tutkimustuloksia.

Astra Zeneca kertoi maanantaina, että sen rokote oli havaittu 79-prosenttisen tehokkaaksi oireita vastaan kolmannen vaiheen kokeissa, joihin osallistui lähes 32 500 ihmistä Yhdysvalloissa, Perussa ja Chilessä.

Lukemaan ei kuitenkaan sisällytetty viimeisimmän kuukauden tuloksia, vaan se oli helmikuun puolivälistä. Tämä hämmästytti kokeita Yhdysvalloissa valvovaa riippumatonta asiantuntijapaneelia, jolla on pääsy yhtiön tutkimustuloksiin ja joka tiesi, että ajantasaisempien tulosten kanssa tehokkuusluku olisi alhaisempi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Paneeli kirjelmöi asiasta Astra Zenecalle ja yhdysvaltalaisviranomaisille. Paneeli läksytti yhtiötä ja huomautti, että se ei ollut julkaissut uusimpia ja täsmällisimpiä tutkimustuloksia, vaan ne, jotka esittivät sen rokotteen kaikkein suotuisimmassa valossa.

– Tällaiset päätökset murentavat yleisön luottamusta tieteelliseen prosessiin, paneeli kirjoitti Washington Postin mukaan.

Yhdysvaltain terveysvirasto NIH vaati tämän jälkeen julkisesti Astra Zenecaa julkistamaan päivitetyt tulokset, minkä yhtiö on nyt tehnyt.

Astra Zenecalla on riittänyt pulmia

Uudet tulokset eivät juuri muuta kokonaiskuvaa rokotteen tehokkuuden suhteen. Rokotteen on myös yhä todettu antavan 100-prosenttisen suojan vakavia oireita vastaan.

Jupakka Yhdysvalloissa on kuitenkin jälleen yksi mainepulma brittiläis-ruotsalaiselle Astra Zenecalle, jonka rokote on ollut toistuvasti otsikoissa muun muassa toimitusvaikeuksien ja turvallisuushuolien takia.

Asiantuntijat Yhdysvalloissa ilmaisivat tällä viikolla huolensa siitä, että vaikka itse rokote on selvästi tehokas, epäselvyydet Astra Zenecan viestinnässä voivat ruokkia rokotevastaisuutta suuren yleisön keskuudessa.

– On ironista, että tämä on hyvin todennäköisesti erittäin hyvä rokote, ja tällainen vain sekoittaa kokonaiskuvaa. Tämä ei mielestäni kerro huonoa rokotteesta, vaan se kertoo huonoa siitä, miten tiedot on esitetty, Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi tiistaina.

Yhdysvaltain hyväksynnällä imagoarvoa

Astra Zeneca valmistautuu parhaillaan hakemaan hätäkäyttölupaa rokotteelleen Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat ei varsinaisesti tarvitse Astra Zenecan rokotetta omia kansalaisiaan varten, sillä maan pitäisi saada riittävästi Modernan, Pfizerin ja Johnson & Johnsonin rokotteita koko aikuisväestölle toukokuun loppuun mennessä. Yhdysvaltain lääke- ja ruokaviraston FDA:n käyttölupaa on kuitenkin pidetty tärkeänä meriittinä rokotteen maineelle muissakin maissa.

Astra Zenecan rokotetta pidetään tärkeänä väestön rokottamiselle monissa köyhissä maissa, sillä se on suhteellisen halpa ja toisin kuin joitain muita rokotteita, sitä voidaan säilyttää jääkaappilämpötiloissa.

Euroopan lääkevirasto EMA totesi viime viikon torstaina, että Astra Zenecan rokote on tehokas ja turvallinen, eikä rokotteella ole yhteyttä verisuonitukosten yleiseen kasvuun. EMA tutki asiaa sen jälkeen, kun joissakin Euroopan maissa oli herännyt epäilyksiä rokotteen yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n ilmoituksen jälkeen Suomi keskeytti perjantaina rokotukset Astra Zenecan rokotteella varotoimena selvittääkseen, onko Suomessa ilmenneillä kahdella aivolaskimotukoksella yhteyttä rokotteeseen. Rokotuksia jatketaan ensi viikolla yli 65-vuotiaille.

Lähteenä myös AFP.