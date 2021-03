Valko-Venäjällä oppositio haluaa käynnistellä uudestaan mielenosoituksia, Minskin keskustassa nähty sotilasajoneuvoja

Valko-Venäjällä valmistauduttiin torstaina pitkästä aikaa mielenosoituksiin, kun oppositioaktivistit yrittävät aktivoida taas presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon vastaista protestiliikettä.

Opposition edustajat juhlistavat tänään Valko-Venäjällä Vapauden päivää, jolloin muistetaan maan julistautumista itsenäiseksi vuonna 1918. Valko-Venäjän johto ei tunnusta juhlapäivää.

Hallinto on ilmoittanut etukäteen mielenosoitusten olevan laittomia. Sosiaalisen median videoiden perusteella pääkaupunki Minskin keskustaan kerääntyi torstaina sotilasajoneuvoja valmiina vastaamaan protesteihin.

Lukashenkan hallinto onnistui kovilla otteillaan tukahduttamaan ennennäkemättömän laajat protestit, joita maassa puhkesi viime elokuussa vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Tuhansia ihmisiä pidätettiin, ja sadat saivat pitkiä vankeustuomioita.

Mielenosoitukset jatkuivat kuukausia, mutta pienenivät vähitellen ja loppuivat talven tullessa. Oppositio on sittemmin muuttanut taktiikkaa ja keskittynyt pienempiin alueellisiin mielenosoituksiin.

Nyt opposition tavoitteena on käynnistää keväällä mielenosoitusten toinen aalto.

Mielenosoituksia organisoinut Telegram-kanava Nexta on kehottanut pitämään torstaina protestimarsseja ja järjestämään pienempiä mielenosoituksia. Autoilijoita on kehotettu soittamaan torviaan illalla puoli seitsemän aikaan, ja kaikkia hallinnon vastustajia on kehotettu ampumaan ilotulitteita iltayhdeksältä.

Maanpaossa oleva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja on vaatinut kansainvälisiä neuvotteluja Lukashenkan hallinnon kanssa Valko-Venäjän kriisin ratkaisemiseksi.