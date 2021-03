Trump lyttäsi Bidenin lehdistötilaisuuden ja sanoi toimittajien kohtelevan nykyistä presidenttiä silkkihansikkain

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump latasi täyslaidallisen seuraajansa Joe Bidenin niskaan tämän pidettyä ensimmäisen tiedotustilaisuutensa presidenttinä.

Trump kritisoi konservatiivisen Fox Newsin haastattelussa sekä Bidenin politiikkaa että sitä, kuinka helpolla media päästi demokraattipresidentin. Ex-presidentin mielestä toimittajat kohtelevat Bidenia silkkihansikkain siihen nähden, kuinka häntä grillattiin lehdistötilaisuuksissa.

– Ne olivat outoja kysymyksiä, ja ne kysyttiin hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ne olivat kuin softballeja (helppoja kysymyksiä). Se on ihan eri maailma, Trump sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Sitä on surullista katsoa. He syöttivät hänelle helppoja kysymyksiä. Vaikeita kysymyksiä ei sallittu, he olivat valmiina repimään mikrofonin pois, jos joku kävi vähän haastamaan. Se oli naurettavaa.

Trump myös valitti sitä, että tilaisuuteen osallistunut Fox Newsin toimittaja ei saanut kysymysvuoroa.

"Kukaan ei koskaan puhunut minulle sillä tavalla"

Trump löysi ongelmia niin Bidenin talous-, maahanmuutto- kuin ulkopolitiikastakin. Hän esimerkiksi syytti demokraattien "tuhoavan maamme".

Hän piti pöyristyttävänä sitä, miten Yhdysvaltain ja Kiinan korkean tason tapaaminen Alaskassa sujui viime viikolla. Kireätunnelmaisessa tapaamisessa Kiinan delegaatio muun muassa kritisoi Yhdysvaltojen ihmisoikeustilannetta nostaen esiin Black Lives Matter -protestit.

– Meille ei koskaan tapahtunut mitään sellaista. Se oli täydellinen nöyryytys maallemme, en voinut uskoa. Heidän olisi pitänyt kävellä ulos. Kukaan ei koskaan puhunut minulle tai minun ryhmälleni sillä tavalla, Trump valitti.

Ex-presidentti kehui omaa kauppapolitiikkaansa Kiinan suhteen.

– Otimme miljardeja ja miljardeja dollareita Kiinalta. Toimme yritystoimintaa takaisin Yhdysvaltoihin. Se sujui todella hyvin. Ja Kiina kunnioitti meitä.

Kritiikkiä siirtolaislasten kohtelulle

Biden kritisoi lehdistötilaisuudessaan Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa ja rajavalvontaa ja syytti edellisen hallinnon antaneen ilman huoltajaa liikkuneiden lasten kuolla nälkään Meksikon rajan toiselle puolelle.

Trump kiisti tämän ja syytti Bidenin hallintoa siitä, että Meksikon rajalla kiinni otetut siirtolaislapset elävät epäinhimillisissä oloissa. Sama syytös kohdistettiin aikaisemmin Trumpin hallintoa kohtaan.

– He elävät surkeissa oloissa. Siksi he eivät päästä mediaa katsomaan. Me päästimme, Trump latasi.

Trumpin mukaan hänen presidenttikautensa aikana maahan pyrkijöitä oli paljon vähemmän, koska he joutuivat odottamaan turvapaikkapäätöstä Meksikon puolella.

– Hyvin harva tuli rajalle, koska he tiesivät etteivät he pääsisi läpi.

Ex-presidentti myös kehotti Bidenin hallintoa rakentamaan rajamuurin valmiiksi.