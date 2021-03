Miljardien rahti seisoo laivoissa, kun Suezin kanava pysyy tukossa

Egyptissä hinaajat ja kaivurit ovat jatkaneet työtä saadakseen irti Suezin kanavaa jo neljättä päivää tukkivan konttialuksen. Poikittain kanavassa oleva 400-metrinen Ever Given -alus on aiheuttanut jo yli 200 laivan liikenneruuhkan kanavan molempiin päihin.

Lloyd's List -yhtiön mukaan Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä seisoo nyt rahtia yli kahdeksan miljardin euron arvosta. Tukos on pakottanut suuret merikuljetusyhtiöt harkitsemaan laivojensa ohjaamista noin pari viikkoa pidempään kestävälle reitille Afrikan eteläkärjen ympäri.