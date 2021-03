Jättimäisen konttialuksen irrottaminen Suezin kanavasta ei onnistunut vieläkään

Suezin kanavan tulppana makaavaa 400-metristä Ever Given -konttialusta ei saatu irrotettua perjantainakaan, kertoivat varustamolähteet.

Poikittain kanavassa olevaa, suunnilleen neljän jalkapallokentän kokoista alusjärkälettä yritettiin kiskoa irti useilla hinaajilla sen jälkeen kun maansiirtokoneet olivat kaivaneet pois tonnikaupalla maata.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) -varustamon mukaan laivan sivuilta yritetään nyt kaivaa pois lisää hiekkaa ja mutaa. Laivaa irrottamaan palkattu hollantilainen Smit Salvage -yhtiö kertoi, että paikalle on tulossa sunnuntaina vielä kaksi hinaajaa kiskomaan laivaa.

Suezin kanavaa hallinnoivien viranomaisten mukaan aluksen alta täytyy poistaa 15 000–20 000 kuutiometriä hiekkaa, jotta alus saataisiin irti. Jos suunnitelma ei toimi, saatetaan Ever Givenin lastia joutua purkamaan ja odottamaan ensi viikon nousuvettä.

Hiekkamyrskyssä kanavaan jumittunut Ever Given oli perjantaina kanavan tulppana jo neljättä päivää.

Edessä Afrikan kiertämistä

Lloyd's List -yhtiön mukaan Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä seisoo rahtia miljardien eurojen arvosta. Suezin kanavan kautta kulkee normaalisti joka päivä arviolta 9,6 miljardin euron arvosta rahtia. Raakaöljyn ohella Suezin läpi kulkee etenkin kulutustavaroita ja teollisuuden käyttämiä komponentteja.

Yhtiön mukaan pääsyä kanavaan sen pohjois- ja eteläpäissä odottaa muun muassa 41 irtolastialusta ja 24 öljytankkeria.

– Koska Suezin kanava näyttää olevan tukossa vielä vähintään päivän tai kaksi, rahtiyhtiöiden on pakko miettiä mahdollisuutta käyttää paljon pidempää reittiä Hyväntoivonniemen ympäri päästäkseen Eurooppaan tai Pohjois-Amerikan itärannikolle, Lloyd's List sanoi.

Ainakin Hapag-Lloyd ja Maersk-rahtiyhtiöt ilmoittivat aloittaneensa järjestelyt, joilla niiden alukset kiertävät toistaiseksi Afrikan eteläkärjen kautta, koska kanava on pois käytöstä.

Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa. Afrikan eteläkärjen kiertäminen pidentää matkaa jopa kahdella viikolla. Ever Givenin sisaralus Ever Greet on jo ohjattu kiertämään Afrikkaa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että aluksen irrottaminen voi viedä päiviä tai jopa viikkoja.

BBC:n mukaan konttialusten koko on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmankaupan volyymin mukana, mikä tekee niiden irrottamisesta tällaisissa tilanteissa vaikeampaa.