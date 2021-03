EU-komissio vie Puolan EU-tuomioistuimeen tuomarien riippumattomuuden vaarantamisesta

Euroopan komissio vie Puolan EU-tuomioistuimen eteen maan tuomarien riippumattomuuden vaarantamisesta. Komissio pyytää EU-tuomioistuinta myös määräämään, että Puolassa oikeuslaitosta uudistanut lakia ei sovellettaisi kaikilta osin niin kauan, kunnes EU-tuomioistuin on antanut tuomionsa.

Viime vuonna voimaan tullut laki muun muassa estää puolalaisia tuomioistuimia soveltamasta tiettyjä EU-oikeuden osia.

EU-komissio on käynnistänyt useita rikkomusmenettelyjä, jotka liittyvät Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyteen. Osasta EU-tuomioistuin on jo ehtinyt antaa tuomionsa.

Tämänkertaisessa tapauksessa komissio kiinnittää huomion puolalaistuomarien koskemattomuuteen. Kiistelty lakimuutos loi Puolaan korkeimman oikeuden kurinpitoelimen, jolla on valta viedä tuomareilta heidän oikeudellinen koskemattomuutensa tai esimerkiksi leikata heidän palkkojaan.

Oikeuskomissaari Didier Reynders sanoi tiedotustilaisuudessaan, että kurinpitoelimen riippumattomuutta ei voida taata Puolassa

– On jäsenmaan asia päättää, haluavatko he oikeudellisen koskemattomuuden järjestelmän, mutta päätökset koskemattomuuden poistamisesta on tehtävä riippumattomassa elimessä, Reynders korosti.

Puola pitää komission toimia perusteettomina

Puolan hallituksen tiedottajan mukaan komission toimilla ei olisi laillista perustaa ja oikeuslaitosta koskevat asiat kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan.

Tiedottaja Piotr Müller kommentoi Twitterissä, ettei puolalainen lainsäädäntö poikkea EU:n linjasta.

EU-tuomioistuin tehtävänä on nyt päättää, onko Puola rikkonut EU:n lainsäädäntöä.