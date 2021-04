Valmistusvirhe tärveli 15 miljoonaa annosta Johnson & Johnsonin rokotetta

Valmistusvirhe pilasi noin 15 miljoonan annoksen eränkoronarokotetta Yhdysvalloissa, kertoo New York Times

Alihankkija Emergent Biosolutionsin tehtaassa Baltimoressa valmistettu erä ei Johnson & Johnsonin mukaan vastannut laatustandardeja.

New York Timesin tietojen mukaan tämä johtui inhimillisestä virheestä. Tehtaassa valmistetaan sekä Johnson & Johnsonin että Astra Zenecan rokotteita, ja työntekijät olivat sekoittaneet eri yhtiöiden rokotteiden virusvektorit keskenään.

Johnson & Johnson kertoi lähettävänsä tehtaalle omia asiantuntijoitaan valvomaan tuotantoa.

New York Timesin mukaan virhe voi viivyttää yhtiön tulevia rokotetoimituksia Yhdysvalloissa.

Johnson & Johnsonin rokote vaatii vain yhden annoksen, ja rokotetta on alettu hiljattain käyttää Yhdysvalloissa. Rokote on saanut käyttöluvan myös EU:ssa. Rokotetta on tarkoitus valmistaa tänä vuonna yli miljardi annosta.