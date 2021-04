Pandemiatilanne huononee Etelä-Amerikassa, tartunnoissa rikotaan ennätyksiä

Erityisen kurja tilanne on Brasiliassa, jossa virukseen liittyviä kuolemia oli pelkästään maaliskuun aikana kymmeniätuhansia. Lehtikuva/AFP

Etelä-Amerikan maissa koronavirustilanne on kääntynyt entistäkin huonommaksi, mikä on saanut monet maat painamaan jälleen jarrua. Esimerkiksi Ecuador on julistanut 30 päivää kestävän poikkeustilan, joka vaikuttaa noin kolmannekseen maan väestöstä.