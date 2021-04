Kapinallisliikkeet antoivat Myanmarissa tukensa sotilasjunttaa vastustaville mielenosoittajille – päätös herättää pelkoa vuosikymmeniä hiljaa kyteneen konfliktin roihahtamisesta

Myanmarissa kymmenen merkittävää etnisten vähemmistöjen kapinallisryhmää antoi lauantaina tukensa mielenosoittajille, jotka vastustavat maassa vallan kaapannutta sotilasjunttaa.

Päätös on herättänyt pelkoa siitä, että maassa vuosikymmeniä hiljaisella liekillä palanut konflikti alkaisi kiihtyä uudelleen.

Ryhmien johtajat tapasivat lauantaina etäyhteyksien välityksellä keskustellakseen maan tilanteesta. He tuomitsivat sen, että sotilasjuntta on ampunut mielenosoittajia. Paikallisen tarkkailujärjestön mukaan yli 550 siviiliä on kuollut helmikuun alun jälkeen, kun juntta on yrittänyt tukahduttaa mielenosoituksia.

– Sotilasneuvoston johtajat pitää saada vastuuseen teoistaan. Me kaikki seisomme vakaasti yhdessä rintamassa niiden ihmisten kanssa, jotka vaativat diktatuurin loppua, sanoi kenraali Yawd Serk, joka johtaa yhtä ryhmistä.

Viime viikolla juntta julisti kuukauden mittaisen tulitauon aseellisten ryhmien kanssa sillä varauksella, että poikkeuksia voitaisiin tehdä jos "hallituksen turvallisuus- ja hallintokoneistoon kajotaan".

Yawd Serkin mukaan tulitauko kuitenkin tarkoittaa, että turvallisuusjoukkojen tulisi keskeyttää kaikki väkivaltainen toiminta, myös mielenosoittajiin kohdistuva.

Täyden sisällissodan mahdollisuus ilmassa

Lauantaina kokoustaneet kymmenen ryhmää ovat ne, jotka allekirjoittivat maan nyt syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin neuvotteleman maanlaajuisen aseleposopimuksen.

Myanmarissa on lukuisia etnisiä vähemmistöjä, joihin kuuluvat aseelliset ryhmät hallitsevat monia alueita maan reunoilla. Ryhmät ovat vuosikymmeniä vaatineet laajoja itsehallinto-oikeuksia alueilleen.

Ryhmien ja sotilasvallan välit ovat epäluottamuksen sävyttämät, ja Yawd Serk mainitsi myös, että sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät aikovat arvioda sopimusta uudelleen kokouksessaan.

Viime viikolla YK:n Myanmarin-erityislähettiläs varoitti turvallisuusneuvostoa täyden sisällissodan ja laajamittaisen verenvuodatuksen uhasta.