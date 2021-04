Israelin pääministeri on saapunut korruptio-oikeudenkäyntiinsä – maassa pohditaan myös, kuka seuraavan hallituksen kokoamista yrittää

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu on saapunut oikeudenkäyntiin, jossa puidaan häntä vastaan esitettyjä syytöksiä lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Syyttäjän mukaan Netanjahu käytti valtaansa väärin pyrkiessään vaihtamaan palveluksia mediapomojen kanssa.

– Netanjahu väärinkäytti saamaansa suurta hallitusvaltaa muun muassa vaatiakseen ja saadakseen asiaankuulumattomia hyötyjä suurilta medioilta Israelissa edistääkseen henkilökohtaisia toimiaan, kuten uudelleenvalintaansa, syyttäjä Liat Ben Ari sanoi avauspuheenvuorossaan.

Netanjahu on kiistänyt kaikki syytökset.

Tuomarit ovat sanoneet, että Netanjahu voi lähteä oikeussalista avauspuheenvuorojen jälkeen. Oikeudenkäynnistä odotetaan pitkää, ja lopputuloksen päättämiseen menee vielä useita kuukausia.

Netanjahua ei voida kammeta pääministerin paikalta ilman lainvoimaista tuomiota. Siihen voi valitusmahdollisuuksien vuoksi mennä vielä useita vuosia.

Pitkittynyt hallituksen muodostamisen kriisi jatkuu yhä

Maanantai on Netanjahun kannalta tärkeä myös siksi, että maan presidentti Reuven Rivlin käynnistää tänään kaksipäiväiset neuvottelut hallitustunnustelijan nimittämisestä. Niissä presidentti keskustelee puolueiden edustajien kanssa selvittääkseen, kuka voisi onnistua kokoamaan enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvittavat 61 edustajaa 120-paikkaisessa parlamentissa.

Perinteisesti hallitustunnustelijaksi nimitetään se, joka saa lainsäätäjiltä eniten suosituksia, ja hänellä on 28 päivää aikaa hallituksen muodostamiseen.

Israelin parlamentti on tiukasti jakaantunut Netanjahun kannattajiin ja vastustajiin. 12 vuotta pääministerinä olleen Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue sai maaliskuun parlamenttivaaleissa eniten paikkoja, mutta hän ei ole vuosiin pystynyt kokoamaan vakaata hallituskoalitiota.

Maaliskuun vaalit olivat neljännet peräkkäiset kahden vuoden sisällä, joissa selvää voittajaa ei löytynyt.

Rivlin: "Tavallisuudesta poikkeavaa koalitiota voidaan tarvita"

Netanjahua mitä luultavimmin tukevat hänen puolueensa 30 edustajaa, 16 ultraortodoksijuutalaispuolueiden edustajaa sekä kuusi äärioikeistolaisen uskonnollisen siionismin puolueen edustajaa. Netanjahu tarvitsisi siis yhdeksän tukijaa lisää.

Hänen vastustajiensa leiri on ideologisesti sirpaloitunut, eikä sillä ole selkeää johtajaa, joten Netanjahu saattaa olla eniten suosituksia saava ehdokas hallitustunnustelijaksi.

Viime viikolla Likud-puolue tosin raivostui, kun presidentti Rivlin antoi ymmärtää, että pelkkä suositusten määrä ei ratkaisisi hallitustunnustelijaa, vaan että hän nimittäisi tehtävään lainsäätäjän, joka voisi muodostaa Israelin jakolinjoja korjaavan hallituksen. Rivlinin mukaan pattitilanteen avaamiseksi voidaan tarvita tavallisuudesta poikkeava koalitio.

Rivliniä syytettiin laajemmasta puuttumisesta asioihin kuin hänen pitkälti seremoniallinen asemansa sallii.

Netanjahun vastustajat ovat kirjava joukko

Netanjahua vastustavien joukossa eniten ääniä sai keskustan Yesh Atid-puolue, joka sai 17 paikkaa. Jotta sitä johtava entinen tv-juontaja Yair Lapid voisi muodostaa hallituksen, hänen pitäisi onnistua yhdistämään Likudista irtaantuneen Gideon Saarin tukijat, Netanjahun kanssa riitaantuneen tiukkaa uskonnollis-nationalistista linjaa ajavan Naftali Bennettin puolueen edustajat ja joukko keskusta- ja vasemmistopuolueita.

Koko kuviossa on erittäin poikkeuksellista se, että kumpikaan parlamentin siipi ei näytä voivan muodostaa hallitusta ilman konservatiivista Raam-arabipuoluetta. Sitä johtava Mansour Abbas on ilmoittanut, että hän on valmis kuulemaan kumpiakin leirejä ja menemään mukaan hallitukseen, toisin kuin arabipuolueet yleensä.

Oikeistolainen uskonnollisen siionismin puolue on kuitenkin sulkenut pois hallitusyhteistyön Raamin kanssa, mikä heittää kapuloita Netanjahun hallituksenmuodostamisrattaisiin.