Intiassa päivittäiset koronatartunnat rikkoivat ensi kerran 100 000 rajan

Intiassa todettiin maanantaina ennätyksellisesti yli satatuhatta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. Tähän mennessä yhtä paljon tartuntoja on todettu yhden päivän aikana ainoastaan Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

1,3 miljardin asukkaan Intiassa on tähän mennessä todettu lähes 13 miljoonaa koronatartuntaa ja 165 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta. Worldometers-tilastosivuston mukaan kuolemantapauksia on maassa kirjattu 12 sataatuhatta asukasta kohden, kun Suomen vastaava luku on 15. Intian kuolinluvut ovat kuitenkin todennäköisesti epätarkempia kuin Suomen.

Vaikein tilanne on Maharashtran osavaltiossa, jossa sijaitsee muun muassa Mumbain suurkaupunki. Osavaltiossa todettiin lähes 60 000 päivittäistä tartuntaa. Sunnuntaina osavaltion viranomaiset määräsivät voimaan öisen ulkonaliikkumiskiellon ja viikonloppuisin voimaan astuvia muita rajoituksia kokoontumisille, ravintoloille ja uskonnollisille paikoille.

Koko maata ei haluta laittaa kiinni

Pääministeri Narendra Modin hallitus on haluton määräämään uutta kansallista sulkutilaa, koska viime vuoden maaliskuussa sellainen aiheutti laajaa inhimillistä ja taloudellista kärsimystä.

Sunnuntaina Modi piti hätäkokouksen, jonka jälkeen hän kertoi tiistaina alkavasta uudesta valistuskampanjasta, jolla maskien käyttöä, ihmisten hygieniaa ja julkisten sekä työpaikkojen siisteyttä pyritään parantamaan.

Pääkaupungissa New Delhissä paikallinen johtava ministeri ei halua uutta sulkutilaa huolimatta koronatapausten lisääntymisestä. Paikallinen poliisi on sanonut lisäävänsä maskeitta kulkevien ihmisten sakottamista.

Intiassa on annettu lähes 80 miljoonaa koronarokoteannosta. Viime viikolla rokotusmahdollisuutta alettiin tarjota kaikille yli 45-vuotiaille, jotta rokotusohjelmaan saataisiin vauhtia.