Ranskassa aloitetaan tutkinta eliitin salaisista luksusillallisista, joita on järjestetty rajoituksista huolimatta

Ranskassa on käynnistetty poliisitutkinta pienen piirin tiedossa olleista luksusillallisista, joita on järjestetty koronarajoituksista huolimatta. Illallisten olemassaolo kävi ilmi M6-televisiokanavan salakuvaamasta reportaasista, joka on herättänyt raivoa ihmisten keskuudessa.

Twitterissä tunniste #OnVeutLesNoms eli "me haluamme nimet" lähti leviämään villisti, kun illallisten mahdollisia osallistujia spekuloitiin. Kuvamateriaalissa näkyy, että sen enempää illallisen osallistujat kuin henkilökuntakaan eivät käytä kasvomaskeja. Mainos alkaa Mainos päättyy Ranskan ravintoloissa ja kahviloissa ei ole saanut käydä syömässä viiteen kuukauteen. Tällä viikolla maassa aloitettiin uusi sulkutila koronavirustapausten lisääntymisen vuoksi. Syyttäjä Remy Heitz sanoi sunnuntaina, että asiasta on käynnistetty rikostutkinta ihmisten terveyden vaarantamisen perusteella. – Siinä tarkastellaan, järjestettiinkö näitä tapauksia terveysturvallisuussääntöjen vastaisesti ja ketkä olivat järjestäjiä ja osallistujia, hän sanoi. Reportaasissa näytetään, kuinka henkilökunta esittelee 160 euron illallismenua, mutta huomauttaa, että 490 euron kallein menu sisältää pullon samppanjaa. Maskien käyttö illallisilla oli myös erikseen kielletty. – Me emme käytä maskeja täällä. Kun tulette noista ovista sisään, koronavirusta ei enää ole olemassa. Haluamme, että ihmiset voivat tuntea olonsa mukaviksi, henkilökunnan jäsen kertoi vääriä henkilöllisyyksiä käyttäneille toimittajille. Ministereiden osallistumisesta ei ole varmuutta Yksi M6-kanavan haastattelema lähde kertoi, että tällaisille illallisille olisi osallistunut jopa hallituksen ministereitä. Lähde paljastui myöhemmin Pierre-Jean Chalenconiksi, joka johtaa ylellistä Palais Vivienne -tapahtumapaikkaa Pariisin keskustassa. Sunnuntaina Chalencon lähetti asianajajansa kautta AFP:lle lausunnon, jonka mukaan väite ministerien osallistumisesta olikin vain huumoria. Puhelimitse hän lisäsi, että Palais Viviennessä ei ole ollut keittiötä sitten joulukuun alun. Myöhemmin M6 lähetti koko haastattelunsa Chalenconista ja huomautti, että hänen äänensävyssään ei ollut ministereistä kertoessaan häivääkään huumoria. Kohusta syntynyt painetta Macronin hallitukselle Ministeriväitteet laittoivat presidentti Emmanuel Macronin hallituksen pahaan rakoon varsinkin, kun ne tulivat vain pari päivää uusista rajoituksista ilmoittamisen jälkeen. Chalencon oli sanonut helmikuussa nauhalle, että hallituksen tiedottaja Gabriel Attal olisi aikeissa osallistua tällaisille illallisille. Attal on kiistänyt väitteen raivoisasti. Talousministeri Bruno Le Maire vakuutti, että kaikki ministerit noudattavat sääntöjä poikkeuksetta. Sisäministeri Gerald Darmaninin mukaan illallisiin sekaantuneita vastaan tulee nostaa syytteet, jos reportaasin väitteet pitävät paikkansa. – Ei ole kahdenlaisia kansalaisia – niitä, joilla on oikeus juhlia ja niitä, joilla ei ole, hän sanoi. Väitteet siitä, että poliitikot ja viranomaiset eivät olisi itse noudattaneet asettamiaan sääntöjä, ovat aiheuttaneet ongelmia hallituksille muissakin maissa. Esimerkiksi Britanniassa pääministeri Boris Johnsoniin kohdistui huomattavaa painetta sen jälkeen, kun hänen entisen ykkösavustajansa Dominic Cummingsin syytettiin matkustaneen ympäri maata koronaoireistaan huolimatta.