Biden julkisti toimenpidelistan aseväkivallan hillitsemiseksi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkisti torstaina listan toimista, joiden tarkoituksena on hillitä aseväkivaltaa maassa. Biden haluaa muun muassa laittaa stopin "aaveaseiden" yleistymiselle.

Termillä aavease tarkoitetaan kotikutoista ampuma-asetta, jotka on valmistettu erillisistä osista ja joissa ei ole valmistajan sarjanumeroa. Juuri sarjanumeron puuttuminen on Valkoisen talon mielestä erityisen huolestuttavaa, koska sellaisia aseita on vaikea jäljittää rikoksen tapahduttua.

Biden haluaa myös tiukentaa säädöksiä, jotka koskevat pistoolia vakauttavia lisäosia. Tällaiset lisäosalla varustetut pistoolit luokiteltaisiin lyhytpiippuisiksi kivääriaseiksi, jolloin niitä koskisi tiukempi kontrolli.

Bidenin mukaan hänen ehdotuksensa ovat vasta alku, ja hän vaati kongressia ryhtymään pitemmälle meneviin toimiin, joihin kuuluu muun muassa aseostajien taustojen lisäselvitykset.

Biden ilmoitti myös David Chipmanin nimittämisestä vaikutusvaltaisen viraston ATF:n johtoon. Oikeusministeriön alainen ATF vastaa muun muassa aseiden ja räjähteiden valvonnasta. Virastolla ei ole ollut vuodesta 2015 senaatin vahvistamaa johtajaa.

Lähes 40 000 amerikkalaista kuolee ampumisissa joka vuosi. Bidenin kaudella joukkoampumisia on ollut Coloradossa, Georgiassa ja Kaliforniassa.