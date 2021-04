Iran vapautti haltuunottamansa eteläkorealaisen tankkerin

Iran vapautti haltuunottamansa Etelä-Korean lipun alla purjehtivan tankkerin perjantaina, kertoi Etelä-Korean ulkoministeriö. Iranin vallankumouskaartin joukot olivat ottaneet Hankuk Chemi -tankkerin haltuunsa tammikuun alussa.

Säiliöaluksessa oli 20 hengen miehistö. Kapteenia lukuun ottamatta muu miehistö sai luvan lähteä Iranista helmikuussa, mutta suurin osa heistä päätti jäädä alukselle.

Takavarikoinnin yhteydessä Iran syytti, että tankkeri oli rikkonut meriympäristölainsäädäntöä toistuvasti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Moni taho on arvioinut, että aluksen haltuunotto liittyi Iranin öljyvarojen jäädytykseen. Iran on halunnut Etelä-Korean vapauttavan miljardeja dollareita Iranin varoja, jotka Etelä-Korea pidätti Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vuoksi. Pakotteiden syy on Iranin ydinohjelma.

Etelä-Korean ulkoministeriö ei maininnut varoja perjantain lausunnossaan.