Yhdysvaltain terveysviranomaiset kertoivat perjantaina paikallista aikaa, ettei suoraa yhteyttä lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä ole löydetty. Maan elintarvike- ja lääkevirasto kertoo jatkavansa selvitystyötään.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea kertoi aiemmin aloittaneensa tutkinnan lääkeyrityksen rokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen.

