Yksi aikakausi lähestyy vääjäämättä päätöstään, ja siksi prinssi Philipin kuolema on muutakin kuin puolison poismeno

Prinssi Philipin perjantaisesta kuolemasta käynnistyy brittihovin uusi aikakausi. Nopeimmat ovat jo ehättäneet pohtia, aikooko kuningatar Elisabet luopua vallasta ja antaa tilaa kruununprinssi Charlesille. Näin tuskin käy.

Kun nuori prinsessa Elisabet piti 21-vuotissyntymäpäivänään vuonna 1947 radiopuheen, hän sinetöi oman kohtalonsa.

– Vakuutan teidän edessänne, että olipa elämäni pitkä tai lyhyt, omistan sen teidän ja koko kansainvälisen yhteisömme palvelemiselle.

Elisabet lopetti puheensa vetoamalla kansaan.

– Minulla ei ole voimia toteuttaa tätä päätöstä, ellen saa teiltä tukea. Jumala auttakoon minua toteuttamaan lupaukseni ja tekemään hyvää.

Tässä valossa tuntuu todennäköiseltä, että kuningatar jatkaa hallitsijana. Silti on selvää, että nuoremmat kuninkaalliset, etenkin 72-vuotias prinssi Charles ja prinssi William puolisoineen, ottavat yhä enemmän vastuuta edustustehtävistä.

Kuningattaren platinajuhlat ilman puolisoa

Ensi vuonna vietetään kuningattaren vallassaolon 70-vuotista taivalta eli platinajuhlaa. Kuningatar tuskin luopuisi kruunusta juhlavuotensa alla, sillä valmistelut ovat jo täydessä käynnissä. Britannia on suunnitellut nelipäiväisiä näyttäviä juhlallisuuksia kesälle 2022. Osana juhlia britit saavat tavan mukaan ylimääräisen vapaapäivän.

– Hänen majesteettinsa platinajuhla on historiallinen, ja se ansaitsee juhlat, jotka muistetaan, sanoi Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden marraskuussa julkistetussa tiedotteessa.

Brittejä on rohkaistu istuttamaan puita juhlavuoden kunniaksi. Tällä halutaan kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin ja lisätä paikallisia viheralueita.

Vallanvaihto lähestyy

Kuningatar on nyt 94-vuotias ja täyttää tässä kuussa 95, vaikka virallisesti syntymäpäivää juhlitaan vasta kesällä. Hän on ikäisekseen erittäin hyväkuntoinen, mutta on selvää, että hänellä ei ole edessään enää kovin montaa vuotta hallitsijana. Siksi prinssi Philipin kuolema konkretisoi sen, että varsin pian valta vaihtuu ja Elisabetin pitkä aikakausi jää historiaan.

Prinssi Philipin kuolinuutisen myötä surraan myös kuningatarta. Hän menetti elämänsä rakkauden, sillä hän ihastui prinssiin jo teinityttönä.

Kuningatar kiitti prinssiä harvinaisella tavalla julkisesti puheessaan vuonna 1997, kun pariskunta vietti 50-vuotishääpäiväänsä.

– Hän on yksinkertaisesti sanottuna ollut minun tukipilarini kaikkina näinä vuosina. Minä ja koko hänen perheensä, sekä tämä maa että monet muut maat, olemme suuressa kiitollisuudenvelassa.

Prinssi Philip puolestaan totesi hääpäiväjuhlien aikaan, että sietokyky ja suvaitsevaisuus ovat olennaisia onnelliselle avioliitolle. Näitä tarvitaan etenkin vaikeuksissa.

– Voin vakuuttaa, että kuningattarella tätä sietokykyä on yltäkylläisesti.

Prinssi Philip kuvasi puolison rooliaan omien 90-vuotispäiviensä yhteydessä vuonna 2011 toteamalla, että ennakkotapauksia ei ollut, kun hän ryhtyi tehtäviinsä kuningattaren kumppanina.

– Jos kysyin joltakulta, mitä minun odotetaan tekevän, hän katsoi minua hämmentyneenä. Kenelläkään ei ollut mitään käsitystä.

Prinssi sanoi tuolloin BBC:n haastattelussa, että etenikin yrityksen ja erehdyksen kautta. Prinssi oli kuitenkin haluton arvioimaan, miten oli menestynyt monikymmenvuotisessa tehtävässään tai mistä hän oli erityisen ylpeä.

– Ei voisi vähempää kiinnostaa. Kuka välittää, mitä minä siitä ajattelen, suorapuheisena tunnettu prinssi sanoi.

Reipas mieli

Kahden kuukauden kuluttua oli tarkoitus juhlia Philipin satavuotispäivät. Britannian koronarajoitukset ovat hellittämässä ja rokotukset edenneet hyvin, joten perhe olisi todennäköisesti voinut kokoontua yhteen varsin mukavissa merkeissä.

Kuningatar ja prinssi viettivät viimeisen yhteisen vuotensa pitkälti koronaeristyksissä.

Philip osallistui viimeisen kerran julkiseen viralliseen tilaisuuteen viime heinäkuussa Windsorin linnan pihalla pidetyssä seremoniassa. Kesäkuussa prinssistä ja kuningattaresta julkaistiin Windsorissa otettu yhteiskuva prinssin 99-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Prinssi eläköityi kuninkaallisista velvoitteista vuonna 2017.

Kun prinssi kotiutui maaliskuun puolivälissä sairaalasta, nähtiin autossa hauras, vanha mies, jonka kuitenkin kerrottiin olevan reippaalla mielellä.