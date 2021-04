Brasiliassa on rakenteilla uusi, valtava Jeesusta esittävät patsas. Patsasta on pystytetty toissa vuodesta lähtien pieneen Encantadon kaupunkiin eteläisessä Rio Grande do Sulin osavaltiossa. Patsasta pystyttävän kristillisen järjestön mukaan sen on määrä valmistua myöhemmin tänä vuonna.

Uudesta patsaasta on tulossa vielä suurempi kuin Rio de Janeiron kuuluisasta Kristus-patsaasta. Tällä viikolla patsaaseen liitettiin pää ja levitetyt kädet. Valmiina Kristus suojelijaksi nimetyn patsaan on määrä olla jalustoineen 43 metriä korkea, ja Jeesuksen syliväliksi tulee 36 metriä. Patsaan huipulla olevalle näköalatasanteelle pääsee sen sisään rakennetulla hissillä. Mainos alkaa Mainos päättyy Patsaan rakennuttajien mukaan sen tarkoitus on sekä levittää uskoa että houkutella alueelle turisteja.