Perulaiset äänestävät tänään maan seuraavasta presidentistä. Ehdokkaita kisassa on mukana 18 kappaletta, joista yksikään ei ole noussut selvään ennakkosuosikin asemaan.

Olettamuksena onkin, ettei uutta presidenttiä saada valittua ensimmäisellä äänestyskierroksella. Toinen äänestyskierros on määrä järjestää tarvittaessa kesäkuun alkupuolella. Tuolloin mukana olisivat enää ensimmäisellä kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Koronaepidemia on koetellut myös Perua. Maan arviolta 33 miljoonasta asukkaasta yli 1,6 miljoonaa on saanut koronatartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia maassa on kirjattu lähes 54 000 kappaletta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy