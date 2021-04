Nasa joutui siirtämään historiallista minikopterin lentoa Marsissa roottoriongelmien vuoksi

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on siirtänyt Ingenuity-minihelikopterin ensilentoa Marsissa, koska kopterin roottoreja testatessa ilmeni ongelmia.

Lentoa ei yritetä uudestaan ainakaan ennen keskiviikkoa.

Nasan mukaan kopterin Maahan lähettämiä telemetriatietoja käydään läpi ongelman selvittämiseksi. Avaruushallinto vakuutti, ettei kopterissa ole suurta vikaa ja yhteys Maahan toimii hyvin.

Ingenuity on ensimmäinen lentolaite, joka yrittää nousta moottoroituun, hallittuun lentoon vieraalla planeetalla.

Marsin kaasukehä on tiheydeltään vain sadasosa Maan ilmakehän tiheydestä, joten Ingenuityn on vaikeampi saada roottoreillaan aikaan nostetta. Siitä on apua, että Marsin pinnalla painovoima on vain kolmasosa Maan painovoimasta.

Nasan kannalta ongelmat sattuivat harmilliseen aikaan, sillä kopterin ensimmäinen lyhyt pörähdys oli aikataulutettu tapahtumaan maanantaina, samaan aikaan Juri Gagarinin avaruuslennon 60-vuotisjuhlapäivän kanssa.