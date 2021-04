Navalnyi uhkasi haastaa vankilan oikeuteen, koska ei ole saanut Koraania

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi haastaa vankilansa oikeuteen, koska hänelle ei ole sallittu muslimien pyhää kirjaa, Koraania.

– Kun jouduin vankilaan, tein listan niistä asioista, joiden kohdalla halusin kehittyä vankeusaikanani. Yksi niistä oli perinpohjainen Koraanin opiskelu ja ymmärtäminen, Navalnyi kirjoitti Instagramissa.

– Kirjat ovat kaikkemme, ja jos minun on käytävä oikeutta sen puolesta, että voin lukea, olkoon niin, hän jatkoi.

Navalnyi väheksyi poliittisen uransa alkuaikoina usein muun muassa Keski-Aasian muslimimaista tulleita siirtolaisia.

Navalnyi on ollut syömälakossa liki kaksi viikkoa protestoidakseen huonoa kohteluaan vankilassa. Navalnyin tukijat ovat vaatineet, että hänet on vietävä vankilan sairaalasta normaaliin sairaalaan, koska oppositiopoliitikon terveys on heikoissa kantimissa muun muassa selän välilevypullistuman vuoksi.

Navalnyi kärsii vankeusrangaistustaan kovasta kuristaan tunnetussa Pokrovin rangaistussiirtolassa runsaan sadan kilometrin päässä Moskovasta.