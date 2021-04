Yhdysvallat vetää kaikki joukkonsa Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä – tuolloin tulee kuluneeksi 20 vuotta terrori-iskuista

Yhdysvallat vetää kaikki joukkonsa Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä, kertovat presidentti Joe Bidenia lähellä olevat lähteet. Tuolloin tulee kuluneeksi 20 vuotta Yhdysvaltoihin tehdyistä terrori-iskuista, joiden seurauksena Yhdysvallat alun perin lähti sotimaan Afganistaniin syksyllä 2001.

Bidenin edeltäjän Donald Trumpin suunnitelman mukaan joukot piti vetää viisi kuukautta aikaisemmin. Trumpin hallinto pääsi viime vuonna sopimukseen vetäytymisestä Taleban-järjestön kanssa.

Presidentti Bidenin on tarkoitus tehdä ilmoitus joukkojen vetämisestä keskiviikkona. Afganistaniin jätetään vain pieni määrä joukkoja vartioimaan Yhdysvaltain diplomaattien turvallisuutta.

Biden ei aio ehdollistaa vetäytymistä sille, miten Afganistanin olosuhteet kehittyvät. Talebanin on pelätty pääsevän Yhdysvaltojen vetäydyttyä niskan päälle Afganistanin hallitukseen nähden.

– Presidentti on arvioinut, että ehtojen asettaminen, joka on ollut viimeisten kahden vuosikymmenen lähestymistapa, on resepti Afganistanissa pysymiselle ikuisesti, nimettömänä pysynyt virkamies sanoi.

Hän varoitti, että Yhdysvallat iskee lujaa takaisin, jos Taleban tekee iskuja vetäytyviä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan.

Joukkojen vetäminen aloitetaan toukokuussa, ja jos kaikki sujuu hyvin, yhdysvaltalaisjoukot saattavat olla poissa Afganistanista jo hyvissä ajoin ennen syyskuuta.