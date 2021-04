Koronarokotteen jälkeiseen veritulppaan kuolleen omaiset vaativat Tanskassa korvausta

Tanskan potilasturvallisuusviranomainen on saanut ensimmäisen korvausvaatimuksen, joka koskee koronarokotuksen jälkeen tapahtunutta kuolemantapausta. Potilas oli saanutrokotteen, eikä hänen veritulppansa yhteyttä rokotteeseen ole voitu sulkea pois. Jyllands-Posten -lehden mukaan viranomainen on saanut kaikkiaan 29 korvausvaatimusta vakavista haitoista, joiden epäillään liittyvän Astra Zenecan rokotteeseen.rokotetta koskevia vaatimuksia on saatu kahdeksan.