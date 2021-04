Intian koronatilanne räjähtää silmille – maassa kirjattiin vuorokaudessa 200 000 uutta tartuntaa

Intiassa on tilastoitu ennätysmäiset 200 000 uutta koronatapausta vuorokauden aikana, kertoivat viranomaiset. Koronaepidemian toinen aalto nousee nyt voimalla jättivaltiossa.

Uusia tartuntoja kirjataan nyt yli kaksi kertaa niin paljon kuin huhtikuun alussa, ja tapauksia on kaikkiaan ollut jo yli 14,1 miljoonaa 1,3 miljardin asukkaan maassa. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia oli vuorokauden aikana yli tuhat ja kuolleiden kokonaismääräksi lasketaan lähes 175 000.

Intia on aiemmin tällä viikolla ohittanut Brasilian maailman toiseksi eniten tartuntoja todenneena maana. Asiantuntijoiden mukaan tartunnat ovat päässeet leviämään uskonnollisissa massatapahtumissa, poliittisissa joukkokokouksissa ja krikettiotteluissa.

Vuosi sitten Intiassa käyttöön otetut tiukat rajoitustoimet aiheuttivat suurta kurjuutta jättivaltion köyhimmille kansalaisille ja sysäsivät kansantalouden jyrkkään laskuun. Maan hallitus yrittää nyt kaikin tavoin välttää määräämästä vastaavia rajoituksia uudelleen.

Osavaltiot ovat tarttuneet toimiin itse. Maharashtra ja sen pääkaupunki Mumbai otti tällä viikolla käyttöön rajoituksia, joiden piirissä on 125 miljoonaa ihmistä.

Kambodzha "kuoleman partaalla"

Tilanne on erittäin paha myös Kambodzhassa. Rajusti leviävä koronavirus on ajanut maan kuoleman partaalle, varoittaa maan pääministeri Hun Sen. Maan pääkaupunkiin Phnom Penhiin ja naapurikaupunki Ta Khmauun määrättiin kahden viikon ulkonaliikkumiskielto.

Vain kaksi ihmistä joka taloudesta saa käydä ruokaostoksilla. Muuten kotoa saa poistua vain mennäkseen sairaalaan tai ostaakseen lääkkeitä.

Tartunnat lähtivät kovaan kasvuun helmikuussa, ja nyt pääkaupungin sairaalat ovat täpötäynnä. Potilaita varten on otettu käyttöön kouluja ja juhlasaleja.

Kambodzhassa on virallisten lukujen mukaan ollut vain 4 800 koronatapausta, ja maa on näyttänyt selviävän vähemmällä kuin naapurinsa. Tapausten määrän uskotaan olevan todellisuudessa selvästi suurempi, koska maan terveydenhuolto on heikoissa kantimissa ja testaus on ollut riittämätöntä, asiantuntijat arvioivat.

"Brasiliaa uhkaa humanitaarinen katastrofi"

Brasilian epäonnistunut koronapandemian hoito on suistanut maan humanitaariseen katastrofiin, luonnehti Lääkärit ilman rajoja (MSF) -järjestö torstaina. Järjestö syytti Brasilian presidentin Jair Bolsonaron hallintoa terveyskriisin pahentamisesta.

– Puute poliittisesta tahdosta reagoida asianmukaisesti pandemiaan tappaa tuhansittain brasilialaisia, MSF linjasi lausunnossaan.

Viime viikolla 212 miljoonan ihmisen Brasiliassa todettiin 11 prosenttia maailman sen viikon koronatartunnoista sekä peräti yli neljäsosa maailman koronakuolemista.

MSF:n lausunto tuli kaksi päivää sen jälkeen kun Brasilian senaatti oli asettanut tutkintakomitean selvittämään Bolsonaron pandemiatoimia.