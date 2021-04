Useita ihmisiä kuollut joukkoampumisessa Indianapolisissa

Yhdysvaltojen Indianapolisissa on tapahtunut joukkoampuminen kuljetusyhtiö FedExin toimipaikassa. Poliisin mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut. Haavoittuneiden määrästä ei ollut vielä tarkkaa tietoa, mutta heitä on lukuisia.

Paikallisen Indianapolis Star -lehden mukaan poliisi uskoo, että ampuja surmasi itsensä. FedExin toimipiste Indianapolisissa on yhtiön toiseksi suurin ja työllistää yli 4 500 ihmistä. Yhdysvalloissa on viime viikkoina ollut useita joukkoampumisia. Vuosittain maassa kuolee noin 40 000 ihmistä ampumisissa. Yli puolet on itsemurhia. Mainos alkaa Mainos päättyy Ampuma-aseita koskevat rajoitukset ovat Yhdysvalloissa kiistanalainen kysymys, ja presidentti Joe Bidenin ehdotukset rajoituksista ovat kohdanneet tiukkaa vastarintaa republikaaneilta.