Saksa poistaa Britannian koronaviruksen riskialueiden listalta – matkailijat eivät joudu enää karanteeniin

Saksa poistaa Britannian ja Pohjois-Irlannin koronaviruksen riskialueiden listalta. Päätös merkitsee sitä, että näiltä alueilta Saksaan tulevat matkailijat eivät joudu enää karanteeniin.

Päätös on voimassa sunnuntaista lähtien.

Joulukuussa Saksa lisäsi Britannian ja Pohjois-Irlannin riskialueiden joukkoon, mutta niiden koronavirustilanne on huomattavasti parantunut tämän jälkeen.

Britannian hallitus saavutti aiemmin tällä viikolla tavoitteensa, jonka mukaan kaikille yli 50-vuotiaille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on tarjottu koronavirusrokotetta. Tavoite saavutettiin suunniteltua aikaisemmin.

Rokotusten ja tiukkojen rajoitusten ansiosta uusien koronatartuntojen määrä on Britanniassa laskenut jyrkästi.

Samaan aikaan Saksassa yritetään hillitä koronan kolmatta aaltoa.

Tanskassa valomerkki tulee iltakymmeneltä

Tanskan hallitus- ja oppositiopuolueet ovat sopineet koronarajoitusten nopeutetusta purkamisesta. Baarit ja ravintolat saavat avata terassinsa 21. huhtikuuta, ja niille pääsee ilman koronapassia.

Rajoituksia puretaan suunniteltua nopeammin, koska koronatilanne on Tanskassa kehittynyt myönteisesti.

Ravintoloiden sisätiloihin pääsee vain pöytävarauksella ja koronapassilla. Passilla osoitetaan, että rokote on saatu, korona sairastettu tai testi tehty 72 tunnin sisällä. Alkoholitarjoilu saa jatkua iltakymmeneen asti, ja ravintolat tulee sulkea tuntia myöhemmin.

Tapaamisrajoituksia kevennetään niin, että kymmenen ihmistä saa tavata toisiaan sisätiloissa, kun aiempi rajoitus oli viisi henkilöä. Ulkotiloissa saa kokoontua enintään 50 ihmistä.

– Tälle on tilaa ja tartunnat ovat hallinnassa, sanoi terveydenhuoltoministeri Magnus Heunicke.

Kouluissa aletaan siirtyä lähiopetukseen kaikkialla maassa paitsi Kööpenhaminassa. Urheilutapahtumiin kuten jalkapallon Superliigaan saa ottaa enintään 500 katsojaa. Sisätiloissa saa kuntoilla ja uskonnolliset tilaisuudet saavat kestää yli puoli tuntia. Rajoitusten purkua jatketaan touko- ja kesäkuussa.

Tanskassa otettiin käyttöön tiukkoja koronarajoituksia, joiden avulla taudin kolmatta aaltoa saatiin hillittyä. Päivittäisten tartuntojen määrä oli joulukuussa useita tuhansia, nyt taso on 500–700 päivässä. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu 2 450 ja tartuntoja 241 000.

Rokotetut saavat tavata omaisiaan vapaammin Ruotsissa

Ruotsi keventää koronarajoituksia rokotuksen saaneille. Kaikki rokotetut saavat jatkossa tavata nykyistä useampia ihmisiä sisätiloissa ja vanhustenhoivassa saadaan taas jatkaa yhteistä toimintaa, ilmoitti sosiaaliministeri Lena Hallengren.

Hallengrenin mukaan uusi käytäntö koskee niitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen ja joiden rokottamisesta on kulunut ainakin kolme viikkoa, jolloin vastustuskyky on kehittynyt. Hän muistutti, että toisen annoksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtaja Johan Carlson totesi Ruotsin katsovan, että ruotsalais-brittiläisen Astra Zenecan koronarokote on turvallinen ja Ruotsi aikoo jatkaa sen käyttämistä.

Rokotukset eivät Carlsonin mukaan vielä vaikuta koronatartuntojen leviämiseen Ruotsissa. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana.

Uudet säännöt merkitsevät, että myös ikääntyneet voivat käydä kaupassa ja tavata omaisiaan, mutta heidän ei tule tungeksia kauppoihin, Hallengren sanoi.

– Tungos lisää tartuntoja. Rokotus ei ole sataprosenttinen este taudin levittämiselle, ministeri muistutti.

Carlson lisäsi, että etätyösuositus pysyy voimassa rokotuksista huolimatta ja kaikkien on edelleen syytä olla varovaisia.

Tarkkoja määräyksiä tapaamissäännöistä on luvassa myöhemmin. Carlsonin mukaan puhe on ollut enintään kahdeksan ihmisen tapaamisista ja etusijassa ulkona.

– Tässä ei ole kyse suurten tapahtumien tai juhlien avaamisesta, hän sanoi.

Rokotustahdin odotetaan tihenevän Ruotsissakin, kun rokotteiden toimitusmäärät kasvavat. Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström ei sulkenut pois ajatusta, että Ruotsi ottaisi käyttöön venäläisen Sputnik-rokotteen.

Useat EU-maat keskustelevat Venäjän kanssa, ja toukokuussa EU:sta lähetetään tarkastajia Venäjälle. Euroopan lääkevirasto EMA ei ole vielä antanut Sputnik-rokotteelle käyttölupaa.