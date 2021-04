Myanmarin juntan johtaja osallistuu ensi viikolla Asean-kokoukseen

Myanmarin sotilasjuntan johtaja, kenraali Min Aung Hlaing osallistuu ensi viikolla Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön Aseanin ylimääräiseen kokoukseen. Asiasta kertoi toimittajille Thaimaan ulkoministeriön edustaja.

Asean-maiden odotetaan käsittelevän Myanmarin kriisiä kokouksessaan, joka pidetään ensi lauantaina Indonesian Jakartassa. Aseanin kokouksesta tulee Min Aun Hlaingin ensimmäinen virallinen matka Myanmarin johtajana.

Asean on saanut toisinaan kritiikkiä toimettomuudesta kriisitilanteissa, sillä Kaakkois-Aasian maat pyrkivät yleensä olemaan puuttumatta toistensa sisäisiin asioihin.

Myanmarissa on helmikuun alun sotilasvallankaappauksen jälkeen ollut jatkuvasti mielenosoituksia sotilashallintoa vastaan. Juntta on vastannut niihin kovin ottein ja surmannut yli 700 mielenosoittajaa sekä pidättänyt tuhansia. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut väkivallan.