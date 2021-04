Tavoitteena avata avaruusturismi muillekin kuin ökyrikkaille

Yhdysvaltain Kaliforniassa on ollut pitkään kehitteillä hanke, jonka on määrä avata avaruusturismi muillekin kuin monimiljonääreille. SpaceX-yhtiön Inspiration4-projekti on "ensimmäinen askel maailmassa, jossa kaikki voivat lähteä matkalle tähtien keskelle", maalailee hankkeen puuhamies Jared Isaacman.

Kenelle tahansa avaruusaluksen ovi tuskin avautuu, mutta kynnys saattaa madaltua. – Olen ollut avaruus- ja ilmailuharrastaja niin kauan kuin muistan. Kun olin päiväkodissa, sanoin lastentarhanopettajalle, että jonain päivänä pääsen avaruuteen, 38-vuotias Isaacman kertoo. Mainos alkaa Mainos päättyy Jos kaikki sujuu suunnitellusti, hänen lapsuudenunelmansa toteutuu tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Isaacman, kokenut lentäjä, uskoo vuoden loppuun mennessä päässeensä kiertämään maapallon avaruudessa lukuisia kertoja. Eikä hän aio olla avaruusraketissa yksin. Isaacmanin on määrä tehdä useita vuorokausia kestävä avaruusmatka kolmen muun aloittelevan astronautin kanssa. – Lennon todennäköisesti mielenkiintoisin osa on se, että avaamme miehistönvalintaprosessin tavallisille ihmisille, Isaacman lisää. Hänen matkakumppaninsa valitaan kilpailulla, joka on avoin yli 18-vuotiaille Yhdysvaltain kansalaisille. Ryhmän on viemässä avaruuskierrokselle Dragon-mallin avaruusalus, jollainen kuljetti neljä astronauttia kansainväliselle ISS-avaruusasemalle viime marraskuussa. Planeetan ympäri 1,5 tunnissa Avaruusturistiksi pääseminen ei vaadi epätavallisia fyysisiä tai teknisiä kykyjä. – SpaceX: n toimitusjohtaja ja perustaja Elon Musk kertoi minulle, että jos pärjää todella, todella kovan vuoristoradan kyydissä, pitäisi pystyä myös ajamaan Dragonilla, puuhamies sanoo. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan astronauttien valintaprosessin vaatimukset ovat niin tiukat, että Isaacmanin mukaan "on paremmat mahdollisuudet saada salaman isku kuin päästä astronautiksi". – Näin ei ole tässä tapauksessa, hän vertaa. Avaruusturistien nelikko ehtii perehtyä hyvin maapallon näkymiin, sillä heidän on määrä kiertää planeetta kerran 90 minuutissa. Lennon päätyttyä avaruuskapseli palaa suunnitelman mukaan ilmakehään Floridan rannikolla ja laskeutuu mereen. – Jos tämä operaatio onnistuu, todella moni ihminen saa mahdollisuuden mennä tuonne ylös ja tutkia tähtiä, Isaacman visioi.