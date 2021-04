Yhdysvalloissa yli puolet aikuisista on jo saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen. Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan sunnuntaihin mennessä noin 130 miljoonaa yli 18-vuotiasta yhdysvaltalaista oli saanut rokoteannoksen.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut siis noin 50,4 prosenttia maan aikuisväestöstä. Täysin rokotettuja on puolestaan 84 miljoonaa, mikä vastaa puolestaan 32,5 prosenttia kaikista aikuisista.

Yhdysvallat on koronarokotusohjelmansa kanssa muita maita edellä, mutta päivittäisissä tartunnoissa on kuitenkin havaittu tuoreeltaan piikki. Yhdysvalloissa on kirjattu eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

