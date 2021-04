Yhdysvalloissa valamiehistö katsoi entisen poliisin olevan syyllinen George Floydin kuolemaan – tuomion merkitys on Yhdysvalloissa suuri, sillä poliisiväkivalta on maassa laaja ongelma

Yhdysvaltojen Minneapolisissa tarkkaan seurattu oikeudenkäynti saatiin yhdeltä osin päätökseen, kun valamiehistö katso entisen poliisin Derek Chauvinin olevan syyllinen mustaihoisen George Floydin kuolemaan.

Chauvin todettiin syylliseksi kaikissa kolmessa syytekohdassa. Häntä syytettiin muun muassa toisen ja kolmannen asteen murhista, jotka Suomessa vastaavat suunnilleen tappoa ja kuolemantuottamusta.

Valamiehistön päätös julistettiin puolilta öin Suomen aikaa. Oikeudenkäynti kesti vajaat neljä viikkoa.

Floyd kuoli viime vuoden toukokuussa, kun valkoinen poliisi Chauvin painoi häntä polvella niskasta yli yhdeksän minuutin ajan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Chauvinin tuomio julistetaan kahdeksan viikon päästä. Chauvin voi saada toisen asteen murhasta jopa 40 vuoden tuomion. Valamiehistön päätöksen julistamisen jälkeen Chauvin vietiin pois oikeussalista käsiraudoissa, kansainväliset mediat kertovat.

Tehtävää vielä paljon

Tuomion merkitys on Yhdysvalloissa suuri, sillä poliisiväkivalta on maassa laaja ongelma. Monet korostivatkin heti Chauvinin syylliseksi toteamisen jälkeen, että tehtävää on vielä paljon.

Minnesotan osavaltion oikeusministeri Keith Ellison sanoi, että kyse on ensimmäisestä askeleesta kohti oikeudenmukaisuutta, kertoo muun muassa CNN. Kansalaisjärjestöistä samaa viestiä välittivät esimerkiksi mustien kansalaisoikeuksia ajava NAACP sekä Amnesty International, jonka mukaan Chauvinin saama tuomio on poikkeus.

Amnestyn mukaan poliisin toimintaan tarvitaan yhä perusteellinen muutos.

– Lainvalvonnan rasistiset juuret maassamme täytyy tunnustaa, mikäli aiomme käsitellä poliisin toiminnan rakenteellisia ongelmia, Amnestyn Yhdysvaltain toimisto totesi lausunnossaan.

Myös Yhdysvaltain suurin poliisijärjestö otti kantaa valamiesten päätökseen. Järjestön mukaan oikeusjärjestelmä on toiminut kuten sen kuuluu, CNN kertoo.

"Tuomion merkitys ulottuu paljon Minneapolisia laajemmalle"

Floydin noin vuoden takainen kuolema oli sysäys voimakkaalle rasisminvastaiselle Black Lives Matter -liikehdinnälle, joka on levinnyt Yhdysvalloista myös muualle maailmaan.

Tuomion julistamista odottanut väkijoukko puhkesi helpottuneisiin suosionosoituksiin oikeustalon ulkopuolella, mediat kertovat.

Floydin perhe ja perheen asianajaja Ben Crump julkaisivat yhteisen lausunnon, jonka mukaan tuomion merkitys ulottuu paljon Minneapolisin kaupunkia laajemmalle, jopa koko maailmaan, CNN kertoo.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama puolestaan kirjoitti Twitterissä valamiehistön tehneen oikean päätöksen.

– Aito oikeudenmukaisuus vaatii kuitenkin meiltä sitä, että tunnustamme mustien amerikkalaisten tulevan kohdelluiksi eri tavalla, joka päivä. Miljoonat ystävämme, perheenjäsenemme ja kanssaihmisemme elävät siinä pelossa, että seuraava kohtaaminen poliisin kanssa jää heidän viimeisekseen, Obama sanoi lausunnossa.