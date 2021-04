Presidentti Putin puhuu kriisien keskellä Venäjän tilasta

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuotuisen puheensa kansakunnan tilasta parlamentin molemmille kamareille ja muulle hallinnolle. Puhe ajoittuu keskelle useita päällekkäisiä kriisejä niin kansainvälisissä suhteissa kuin kotimaassa.

Venäjän suhteet länsimaihin ovat kiristyneet entisestään venäläisjoukkojen ryhmityttyä uhkaavasti Ukrainan lähistölle sekä Krimille. Yhdysvaltojen osalta suhteita rasittavat tuoreet pakotteet ja Euroopan osalta muun muassa diplomaattikarkotukset Tshekistä.

Ulkomaailman huomio on kohdistunut myös vangitun oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtaloon. Navalnyin tukijoukot ovat kutsuneet venäläisiä tänään mielenosoituksiin, joihin osallistumisesta viranomaiset ovat puolestaan kansalaisia varoitelleet.

Navalnyin avustajien mukaan syömälakossa oleva oppositiovaikuttaja on erittäin huonossa kunnossa.

Putin ottanee Navalnyin tapauksen esille korkeintaan kiertoteitse puoliltapäivin Maneesin näyttelyhallissa lähellä Kremliä alkavassa puheessa. Tähän mennessä Putin ei ole suostunut mainitsemaan Navalnyia nimeltä.

Liittoneuvosto koolle puheen jälkeen

Myös mahdolliset uudet linjaukset Valko-Venäjän suhteen kiinnostavat Putinin kuulijoita. Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukashenka saapuu vierailulle Moskovaan huomenna.

Putin viitanneen puheessa myös koronapandemiaan ja kenties kehuu Venäjällä kehitettyjä rokotteita, joista yhtä pistettiin hiljattain myös presidentille. Kansainvälisten arvioiden mukaan Venäjällä on kuollut koronaan huomattavasti suurempi määrä ihmisiä, kun mitä virallisista tilastoista käy ilmi.

Aiempina vuosina Putin on ilmoittanut vastaavissa puheissa merkittävistä uudistuksista tai toimenpiteistä, jotka on myös toimeenpantu pikavauhtia. Samaa voi olla luvassa myös tällä kertaa. Parlamentin ylemmän kamarin liittoneuvoston puhemiehen Valentina Matvijenkon mukaan neuvosto on päätetty kutsua koolle loppuviikosta pian Putin puheen jälkeen.