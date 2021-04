George Floydin surmanneen poliisin tuomio voi olla merkittävä ennakkotapaus, arvioi Upin tutkija – poliisien sininen muuri murtui

Yhdysvalloissa mustaihoisen George Floydin kuoleman Minneapolisissa aiheuttaneen entisen poliisin Derek Chauvinin tuomio voi olla merkittävä ennakkotapaus, arvioi STT:lle Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkija Maria Annala.

Oikeudenkäynnissä merkillepantavaa oli Annalan mukaan erityisesti se, että erotetun Chauvinin entiset työtoverit todistivat tätä vastaan.

– Poliiseilla on hyvin vahva keskinäinen solidaarisuus. Oikeudenkäynnissä oli poikkeuksellista, että Chauvinin entinen esimies ja muita henkilöitä hänen entiseltä poliisilaitokseltaan kääntyi häntä vastaan ja todistivat häntä vastaan. Tällaista ei ole nähty ainakaan tässä mittakaavassa näin korkean profiilin jutussa Yhdysvalloissa, Annala arvioi.

Yhdysvalloissa on pitkään puhuttu poliisien sinisestä muurista, joka sanelee sen, ettei kollegaa vastaan todisteta, olivat väärinkäytökset millaisia tahansa.

– Poliisien keskinäinen solidaarisuus on niin vahvaa, että he eivät käytännössä joudu tuomiolle, koska esimiehet ja kollegat tulevat kaikki ja todistavat, että (voimankäyttötilanne) oli perusteltua toimintaa, Annala sanoo.

George Floydin tapaus oli poikkeuksellinen

Tutkijan mukaan Chauvinin tapaus tuskin kuitenkaan tuo kertaheitolla muutosta poliisien voimankäyttöön, sillä George Floydin tapaus oli luonteeltaan poikkeuksellinen.

– Usein kun Yhdysvalloissa kuolee ihmisiä poliisin voimankäytön seurauksena, on kyse tilanteista, joissa poliisilla on sekunnin murto-osia aikaa tehdä tilannearvio, että joko ampuu tai ei ammu. Eli toinen tekee jonkun liikkeen ja poliisi luulee tai väittää jälkikäteen luulleensa, että epäilty aikoo ampua hänet.

Annalan mukaan tällaisten nopeiden väkivaltatilanteiden kohdalla lopullista totuutta tapahtumien kulusta ei voida ikinä tietää, sillä on poliisin pään sisäinen asia, pelkäsikö hän oikeasti henkensä puolesta ja oliko voimankäyttö ylilyönti vai ei.

– Mutta tässä tapauksessa puhutaan useasta minuutista, joiden aikana Chauvin käytti voimaa George Floydia vastaan, ja Floyd oli lakannut vastustelemasta jo kauan ennen kuin hän kuoli. Videolta näkyy kiistattoman selvästi, että rimpuilu oli lakannut. Ei ollut enää perustetta (voimankäytölle), vaikka se olisi ollut perusteltua kun tilanne alkoi, tutkija sanoo.

Annalan mukaan Chauvinin saama tuomio on kuitenkin sen verran ankara, että se jää varmasti kummittelemaan monen yhdysvaltalaisen poliisin takaraivoon voimankäyttötilanteita silmällä pitäen.

– Vaikka tämä ei takaakaan, että maailma muuttuu, on tämä silti toivonkipinä mustille amerikkalaisille. Varmasti luo jonkin verran painetta poliiseille se, että on mahdollista menetellä niin törkeästi myös mustaa epäiltyä kohtaan, että raja ylittyy ja seuraukset ovat kovat. Uskon, että se pistää miettimään eri tavalla kuin ennen.

Metoo-liikkeen kaltaista muutosta ilmassa

Tutkijan mukaan jotain merkkejä on jo havaittavissa siitä, että George Floydin kuolema on antanut kipinän samankaltaiselle kulttuurin muutokselle kuin metoo-liike vuosia aiemmin naisten oikeuksien ja seksuaalisen ahdistelun kohdalla.

Hän mainitsee esimerkkinä niin ikään Minneapolisin seudulla aiemmin tässä kuussa tapahtuneen ampumisen, jossa poliisi surmasi mustaihoisen Daunte Wrightin autoonsa ilmeisesti vahingossa sotkettuaan etälamauttimensa ja pistoolinsa.

– Tässä tapauksessa poliisi ei jäänyt odottamaan vaan irtisanoutui heti tehtyään virheen. Se tuntuu kertovan samanlaisesta ilmapiirin muutoksesta kuin metoo-liikkeessä, eli maailmanluokan uutisiin päätynyt saattaa irtisanoutua ennen kuin lopullinen totuus on selvillä.

Vaikka kulttuuri muuttuisikin, Yhdysvaltain poliisilaitosten uudistaminen poliittisten väylien kautta on edelleen vaikeaa.

– Yhdysvalloissa on ylipäätään vaikea saada valtakunnallisesti ajettua asioita. Kaikki on niin paikallista ja vaihtelevaa. Yhdysvallat on niin valtavan iso ja paikalliset identiteetit niin vahvoja, ettei liittovaltiota katsota hyvällä varsinkaan republikaaneja äänestävissä osavaltioissa, Annala sanoo.

Yhdysvaltain kongressissa suuret poliisireformit kaatuvat todennäköisesti siihen, että demokraattien olisi senaatissa saatava myös huomattava määrä republikaaneja äänestämään esitysten puolesta. Vaikka presidentti Joe Biden haluaisikin allekirjoittaa tällaisen lain, ei se onnistu ilman senaatin hyväksyntää.