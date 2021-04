Oikeusministeriö perkaa Minneapolisin poliisilaitoksen toiminnan Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa oikeusministeriö aloittaa tutkinnan Minneapolisin poliisilaitoksen toiminnasta. Oikeusministeri Merrick Garlandin mukaan tavoitteena on selvittää, ovatko poliisit järjestelmällisesti käyttäneet liikaa voimaa toimissaan, ja onko poliisilaitos suosinut käytäntöjä, jotka loukkaavat ihmisten perustuslaillisia oikeuksia.

Tutkinta aloitettiin sen jälkeen kun valkoinen ex-poliisi Derek Chauvin todettiin Minneapolisissa toissapäivänä syylliseksi mustan George Floydin kuolemaan pidätystilanteessa viime vuonna. Häntä uhkaa jopa 40 vuoden tuomio.

Jos väärinkäytöksiä löytyy, tutkinnan seurauksena voidaan joko nostaa syytteitä tai määrätä poliisilaitos muuttamaan toimintaansa. Minneapolisin poliisi on luvannut tehdä yhteistyötä tutkinnassa.

Minneapolisissa poliisilaitosta on pitkään syytetty rasistiseksi. Vaikka mustien osuus kaupungin väestöstä on vain noin viidennes, pitkälti yli puolet poliisin luoteihin kuolleista on tilastojen mukaan ollut mustia.