Saksa haluaa ostaa kymmeniä miljoonia annoksia Sputnik-koronarokotetta Venäjältä

Saksa neuvottelee Venäjän kanssa 30 miljoonan Sputnik-koronarokoteannoksen hankkimisesta heti sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto (EMA) on mahdollisesti hyväksynyt rokotteen, kertoi Saksin osavaltion pääministeri Michael Kretschmer torstaina Twitterissä.

Kretschmer kertoi asiasta tavattuaan Venäjän terveysministerin Mihail Murashkon Moskovassa.

Saksa on tähän saakka koordinoinut kaikki rokotehankintansa EU:n kautta. Tähän mennessä maa on ottanut käyttöön Pfizer-Biontechin, Astra Zenecan ja Modernan rokotteet.

Euroopan lääkevirasto on jo aloittanut Sputnikin arvioinnin. Jos rokote hyväksytään, siitä tulee ensimmäinen länsimaiden ulkopuolella kehitetty koronarokote, joka hyväksytään käyttöön EU:ssa.

Väärennettyjä Pfizerin koronarokotteita myytiin Puolassa ja Meksikossa

Väärennettyjä lääkejätti Pfizerin koronarokotteita on myyty Meksikossa ja Puolassa, yhtiö kertoi torstaina. Valerokotuksesta on pyydetty jopa 2 500 dollarin hintaa.

Amerikkalaislehti Wall Street Journalin mukaan noin 80 ihmistä sai valerokotuksen meksikolaisklinikalla. Rokotettuihin pistetty aine ei ollut terveydelle haitallista, mutta siitä ei myöskään ollut mitään hyötyä koronavirustartuntaa vastaan.

Pfiezrin mukaan Puolassa takavarikoitujen rokotteiden aineosana oli ryppyvoide.

Sekä Meksikon viranomaiset että YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO varoittivat jo alkuvuodesta, että Meksikossa on liikkeellä väärennettyjä koronarokotteita.

– Tarjontamme on hyvin rajoittunutta. Ennen kuin se paranee ja myös muita yrityksiä tulee mukaan, rikollisilla on hyvät mahdollisuudet toimintaan, myönsi Pfizerin turvavastaava Lev Kubiak.

Intian koronakriisi pahenee, tartunnoissa synkkä maailmanennätys

Intiassa on rekisteröity liki 315 000 uutta koronatartuntaa päivän aikana, kertovat terveysviranomaiset. Määrä on suurin mitä missään maassa on rekisteröity päivässä koko pandemian aikana.

Terveysviranomaiset varoittivat, että maan pääkaupungin Delhin sairaalojen happivarastot ovat loppumassa ja potilaat ovat vaarassa kuolla.

Intian sairaaloiden ja maan terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen on laiminlyöty vuosikausia, ja nyt koko järjestelmä on vaarassa romahtaa. Lisäksi koronarajoituksia on purettu liian aikaisin, ja muun muassa uskonnollisista joukkokokoontumisista on tullut koronalinkoja.

Intiassa on rekisteröity yhteensä 15,9 miljoonaa koronatartuntaa. Maassa on yli 1,3 miljardia asukasta. Koronaviruksen seurauksena on kuollut vajaat 185 000 ihmistä.

Intian tilastolukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä todelliseen tapausmäärään nähden.