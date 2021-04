Intian koronakriisi pahenee, tartunnoissa synkkä maailmanennätys – Delhin sairaaloiden happi on loppumassa

Intiassa on rekisteröity liki 315 000 uutta koronatartuntaa päivän aikana, kertovat terveysviranomaiset. Määrä on suurin päivittäinen luku missään maassa koko pandemian aikana.

Terveysviranomaiset varoittivat, että maan pääkaupungin Delhin sairaalojen happivarastot ovat loppumassa ja potilaat ovat vaarassa kuolla.

Intian sairaaloiden ja maan terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen on laiminlyöty vuosikausia, ja nyt koko järjestelmä on vaarassa romahtaa. Lisäksi koronarajoituksia on purettu liian aikaisin ja muun muassa uskonnollisista joukkokokoontumisista on tullut koronalinkoja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Intiassa on rekisteröity yhteensä 15,9 miljoonaa koronatartuntaa. Maassa on yli 1,3 miljardia asukasta. Koronaviruksen seurauksena on kuollut vajaat 185 000 ihmistä.

Intian tilastolukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä todelliseen tapausmäärään nähden.

Uusi virusmuunnos leviää

Intiassa on epidemian jatkuessa levinnyt virusmuunnos, joka tunnetaan nimellä B.1.617. Muunnos on yleistynyt, ja tutkijat arvioivat sen ajan mittaan syrjäyttävän aiemmat versiot. Tutkijat eivät kuitenkaan ole pystyneet selvittämään, miten merkittävä uusi muunnos on Intian koronatilanteen pahentumisessa.

Tutkijoiden mukaan Intiassa leviävä muunnos on jonkin verran alkuperäistä virusta vastustuskykyisempi rokotteille, mutta rokotteet silti antavat jonkin verran suojaa sitä ja etenkin taudin vakavaa muotoa vastaan. Varianttia oli jo aiemmin esiintynyt muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa, Israelissa ja Singaporessa. Jotkut maat ovat asettaneet muunnoksen vuoksi matkustuskieltoja Intiasta.

Intia raportoi muunnoksen ensiesiintymisestä jo viime lokakuussa. Maaliskuussa maan terveysministeriö kertoi sen yleistyneen pahimmin koronakriisistä kärsineessä Maharashtrassa jo 15–20 prosenttiin kaikista tartunnoista. Viime aikoina osuus on noussut 60 prosenttiin.

Maailman terveysjärjestö WHO ei ole lisännyt B.1.617 -muunnosta huolestuttavien virusmuunnosten listalle, jolla ovat muun muassa Brasilian-, Etelä-Afrikan- ja Britannian-muunnokset. Intiassa yleistynyt variantti on kuitenkin WHO:n seurattavien muunnosten listalla.

B.1.617 -muunnoksesta on viime aikoina todettu myös uusia muunnoksia, minkä vuoksi sitä on alettu toisinaan kutsua "tuplamutantiksi". Uusien muunnosten vaarallisuudesta aiempiin versioihin verrattuna ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa.