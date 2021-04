Turvallisuuslähteet: Irakin Bagdadissa kolme rakettia on osunut tukikohtaan, jossa majoittuu yhdysvaltalaisjoukkoja

Irakissa kolme rakettia on osunut pääkaupunki Bagdadin lentokentällä sijaitsevaan sotilastukikohtaan, jossa majoittuu Yhdysvaltain joukkoja. Turvallisuuslähteet kertovat asiasta uutistoimisto AFP:lle.

Yksi lähteistä kertoo, että raketit osuivat alueelle, jolla majoittuu irakilaisjoukkoja. Joukot ovat osa Yhdysvaltain johtamaa jihadismin vastaista liittoumaa.

Mikään taho ei ottanut välittömästi iskua nimiinsä. Yhdysvallat on toistuvasti syyttänyt siihen kohdistuneista iskuista Iran-mielisiä irakilaisryhmiä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Isku on toinen viikon sisään. Viisi rakettia ammuttiin viikonloppuna kohti Bagdadin pohjoispuolella olevaa lentotukikohtaa. Iskussa haavoittui kolme irakilaissotilasta ja kaksi ulkomaalaista työntekijää.

Isku on 23. raketti- tai pommi-isku Yhdysvaltoja vastaan Irakissa sitten presidentti Joe Bidenin tammikuisten virkaanastujaisten. Iskuja on kohdistunut myös muun muassa Bagdadin-suurlähetystöön. Syksystä 2019 lähtien, entisen presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana, iskuja on tehty kymmenittäin.

Kuluneen vuoden aikana iskuissa on kuollut kaksi ulkomaalaista sekä yksi irakilainen työntekijä ja kahdeksan irakilaista siviiliä.