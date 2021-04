Miehistö lähtee kierrätysraketilla Kansainväliselle avaruusasemalle

Kansainväliselle ISS-avaruusasemalle lähtee perjantaina miehitetty lento Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta. Lähdön piti alun perin tapahtua jo torstaina, mutta surkea sää sotki suunnitelmat.

Avaruuteen suihkaisevat yhdysvaltalaiset astronautit Shane Kimbrough ja Megan McArthur, Euroopan avaruusjärjestön ranskalainen astronautti Thomas Pesquet ja Japanin avaruusjärjestön astronautti Akihiko Hoshide.

– Ystävämme avaruusasemalla odottavat meidän tulevan, emmekä haluaisi myöhästyä. He ovat jopa valmistelleet minulle makuuhuoneen ja kirjaimellisesti sijanneet vuoteeni. Miten mukavia isäntiä, kirjoitti Pesquet Twitterissä torstaina.

Nelikko matkustaa avaruusasemalle Elon Muskin SpaceX-yhtiön kehittämällä Falcon 9 -kantoraketilla ja Crew Dragon -avaruuskapselilla. Molemmat ovat kierrätystavaraa, sillä niillä on matkustettu avaruuteen aikaisemminkin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Kansainväliselle avaruusasemalle matkustetaan kantoraketilla ja kapselilla, joita on käytetty jo aikaisemmin. Aluksien uudelleenkäyttö on keskeisessä asemassa, kun Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa ja SpaceX pyrkivät madaltamaan avaruuslentojen kustannuksia.

Nasalla on sopimus ainakin kuudesta avaruuslennosta SpaceX:n kanssa kuluvan vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Luvassa vaihtelua ruokavalioon

Crew Dragon -kapselin on määrä telakoitua Kansainväliseen avaruusasemaan lauantaina puoliltapäivin. Parhaillaan avaruusasemalla olevalla miehistöllä on muutakin odotettavaa kuin uudet juttukaverit, sillä sekä Pesquet että Hoshide ovat luvanneet piristää avaruusaseman arkea valmistamalla ruuaksi oman maansa herkkuja.

Ennen avaruusruokavalioon siirtymistä Pasquet pisteli poskeensa juuri paistettua kanaa ja perunanmuusia sekä juustoa ja patonkia. Jälkiruokana maistui jäätelö.

Perjantaina matkaan lähtevä lento on kolmas SpaceX:n luotsaama ISS-avaruusasemalle. Edelliset tehtiin viime vuoden loka- ja toukokuussa.