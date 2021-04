Putin ja Lukashenka eivät puhuneet maiden yhdistymisestä, kertoo Kremlin tiedottaja

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka eivät keskustelleet tapaamisessaan maiden yhdistymisestä, kertoo Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Hän sanoi Kommersant-lehden mukaan presidenttien puhuneen torstaina Moskovassa sen sijaan maiden väliseen valtioliittoon liittyvistä kysymyksistä, erityisesti taloudesta.

Venäjä on tukenut Lukashenkaa Valko-Venäjän kuohunnan aikana ja luvannut antaa maan hallinnolle tarvittaessa apua. Tuen hintana Venäjän on epäilty kiristävän Lukashenkalta merkittäviä myönnytyksiä.

Mailla on laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja asevoimia. Putin on halunnut vielä tiukempaa yhteyttä, mutta Lukashenka on vastustanut sitä.

Valtioliiton perustamissopimus allekirjoitettiin 1999.