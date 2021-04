Albanian parlamenttivaalikampanjaa leimasivat kitkerä syyttely ja väkivaltaisuudet

Albanialaiset ovat alkaneet äänestää parlamenttivaaleissa repivän vaalikampanjan jälkeen. Puolueet ovat syytelleet toisiaan kitkerästi, ja pahimmassa välikohtauksessa kiista väitetystä vaalivilpistä johti ampumiseen, jossa yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui.

Pääministeri Edi Rama hakee kolmatta kautta vallassa ja on luvannut erota puolueen johdosta, jos hallitsevat sosialistit eivät saa enemmistöä. Pääoppositiopuolue demokraatit saa tukea kymmenkunnalta muulta oppositiopuolueelta. Demokraattien johtaja Lulzim Basha sanoi kampanjan aikana, että Rama on epäonnistunut kahdeksan vuoden ajan eikä ansaitse saada enää jatkaa.

Kaikki puolueet lupaavat jatkaa uudistuksia, joiden tuella Albania pääsisi etenemään kohti EU-jäsenyyttä. Neuvottelut avattiin vuosi sitten.

Mielipidetiedustelut ovat luvanneet sosialisteille voittoa, mutta epävarmoja äänestäjiä on paljon.

Albania on yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja koronapandemia on aiheuttanut suurta taloudellista tuhoa. Matkailuala on 2,8 miljoonan asukkaan maalle tärkeä elinkeino, mutta turistit ovat kaikonneet pandemian takia.

Rama, joka on taustaltaan taiteilija ja entinen koripallopelaaja, on ottanut koronarokotukset avuksi kampanjassaan. Hän on luvannut, että toukokuun loppuun mennessä rokotetaan puoli miljoonaa asukasta.

Oppositio on luvannut panna EU-jäsenyysvalmisteluihin vauhtia ja elvyttää maan taloutta pienyrityksiä tukemalla. Rama ja Basha ovat syytelleet toisiaan kitkerästi vaalikampanjan aikana. Basha on syyttänyt istuvaa pääministeriä vaalivilpistä ja korruptiosta ja Rama on leimannut demokraattien johtajan presidentti Ilir Metan ja puolueveteraanien sätkynukeksi.

Meta on Raman arkkivihollinen, ja hänen vaimonsa johtaa pienempää demokraattien kanssa liittoutunutta oppositiopuoluetta. Presidentti varoitti, että "heinähangot" pidetään valmiina sosialisteja varten, jos sunnuntaina näkyy merkkejä vaalivilpistä.

Yhdysvaltojen suurlähettiläs Albaniassa moitti kielenkäyttöä.

– On sopimatonta uhkailla, että kansalaiset ottavat heinähangot esille. Tällaiset uhkailut tulee tuomita, sanoi suurlähettiläs Yuri Kim tviitissään.

Vastakkainasettelu pääpuolueiden välillä ryöstäytyi kampanjan viimeisellä viikolla, kun syyttely äänten ostamisesta kääntyi tulitaisteluksi Tiranan lähistöllä. Yksi sosialistien kannattaja kuoli ampumisessa ja neljä muuta haavoittui.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on luonnehtinut sunnuntain vaaleja tärkeäksi mittatikuksi Albanian poliittisesta kypsyydestä. Etyj on lähettänyt tarkkailijoita seuraamaan äänestystä.

Äänestyspaikat ovat avoinna iltakahdeksaan asti Suomen aikaa. Vaaliviranomaisten mukaan tuloksia on luvassa kahden päivän sisällä.