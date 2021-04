Intiassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. LEHTIKUVA / AFP

Intiassa on raportoitu yli 3 600 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on uusi päivittäinen ennätys. Yhteensä maassa on kuollut koronaan yli 200 000 ihmistä.