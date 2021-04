Asiantuntija: Bidenin puhe oli käytännönläheinen ja odotuksien mukainen – presidentti esitteli perhepakettinsa ja lupasi poliisiuudistuksia

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden kuvaili ensimmäisessä kongressin yhteisistunnossa pitämässään puheessa perineensä kriisissä olevan kansakunnan. Nyt maa on kuitenkin Bidenin mukaan jälleen menossa eteenpäin ja kääntämässä vastoinkäymiset voimavaraksi.

Biden puhui tavoitteistaan ja aikeistaan keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Puheessa yhteen pääosaan nousi Bidenin suunnitelma liki kahden biljoonan dollarin tukipaketista eli niin sanotusta perhepaketista, jolla hallinto pyrkii muun muassa lieventämään maan taloudellista eriarvoisuutta. Biden aikoo rahoittaa mittavan tukipakettinsa perumalla edeltäjänsä Donald Trumpin toteuttamia rikkaimpien veroleikkauksia. Biden sanoi keskiviikkona, että yhdysvaltalaisten yhtiöiden ja rikkaimpien ihmisten on maksettava "oma osuutensa" korkeampina veroina.

Lisäksi pakettiin kuuluu koulutuksen saatavuuden parantaminen.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) Yhdysvaltoihin erikoistuneen tutkijan Maria Annalan mukaan puhe oli odotuksien mukainen sekä sisällön että tyylin puolesta.

– Hän käytti puhettaan perustellakseen kansalle ja kongressille, miksi niin perhepoliittinen ohjelma kuin infrastruktuurihankkeet ovat tärkeitä.

Tyyliltään puhe oli tyypillistä Bidenia eli maanläheistä ja kansantajuista. Biden ei ole samanlainen runollinen ja ylevä puhuja kuin esimerkiksi Barack Obama, mutta ei hänen tarvitsekaan, Annala sanoo.

– Puheessa oli hyvin käytännönläheinen tyyli, jota pystyy seuraamaan yhteiskuntaluokasta ja koulutuksesta riippumatta. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että Biden korostaa työväenluokkaista taustaansa.

Biden saapui keskiviikkona edustajainhuoneen saliin maski kasvoillaan ja iski käytävää pitkin kävellessään nyrkkinsä tervehdyksenä yhteen useiden yleisössä olleiden poliitikkojen kanssa. Puhettaan varten Biden kuitenkin poisti kasvomaskinsa.

Puhe oli siinä mielessä historiallinen, että puheen aikana presidentin takana istui kaksi naista: varapresidentti Kamala Harris ja edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

– Rouva puhemies, rouva varapresidentti. Yksikään presidentti ei ole koskaan sanonut tästä puhujanpöntöstä noita sanoja. Ja jo oli aikakin, Biden sanoi.

Yleisesti Bidenin katsotaan 100 päivän aikana onnistuneen esimerkiksi koronatilanteen haltuun ottamisessa, Annala sanoo. Presidentti nosti asian esiin myös puheessaan ja kehui Yhdysvaltain koronarokotusohjelmaa. Maassa on annettu hänen virkaanastumisensa jälkeen yli 200 miljoonaa koronavirusrokoteannosta.

– Rokotukset ovat edenneet hyvin, kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata nyt rokotusaikoja. Bidenin työn tulosta on pitkälti se, miten jakelua on järjestetty ja rokotekeskuksia perustettu, Annala sanoi.

Sen sijaan maahanmuuttopolitiikan Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla katsotaan epäonnistuneen.

Bidenille oli tärkeää kumota heti kautensa alussa edeltäjänsä Trumpin maahanmuuttopoliittisia toimia, kuten muurin rakentaminen Meksikon rajalle.

Kriitikot ovat katsoneet, ettei hallinto ollut kuitenkaan varautunut tai suunnitellut tarpeeksi, miten varautua päätöksen seurauksiin, Annala sanoo. Rajalla on käynnissä kriisi, jossa kaikille tulijoille ei ole tarjota resursseja tai inhimillisiä olosuhteita.

– Ei mietitty loppuun asti, millaisia seurauksia tulee siitä, että Trumpin määräyksiä kumotaan ja lähetään täysin erilainen viesti siitä, mikä on Yhdysvaltain inhimillisyys maahanmuuttopolitiikassa. Olisi pitänyt miettiä, että jos rajalle tulee esimerkiksi enemmän lapsia ilman vanhempia kuin ennen, niin onko heille olemassa sijoituspaikkaa, kun turvapaikkaa odotetaan, Annala sanoo.

Biden otti kantaa myös poliisiväkivaltaan ja mustien amerikkalaisten kohteluun. Presidentti kertoi haluavansa poliisiuudistuksia siihen mennessä, kun on pidätystilanteessa viime vuoden toukokuussa kuolleen George Floydin kuoleman vuosipäivä.

– Me olemme kaikki nähneet epäoikeudenmukaisuuden polven mustien amerikkalaisten niskalla, Biden sanoi.

Mustat äänestäjät olivat yksi Bidenin tärkeä tukiryhmä, mutta hän ei kuitenkaan muuten nostanut heitä esille niin paljon puheessaan kuin olisi voinut, Annala sanoo.

– Esimerkiksi infrastruktuurihankkeista puhuessaan hän olisi voinut tehdä niin. Bidenin paketti lähtee siitä, että rakennushankkeita on tehtävä niin, että ne hyödyttävät vähemmistöjä. Hän ei nostanut näitä kuitenkaan esille puheessaan, vaikka ne on nostettu esille itse paketissa. Ehkä syy tähän on se, että paketti on vielä käsittelyssä, mutta sitä ei ole hyväksytty. Perhepaketti on myös uusi asia, jota hän halusi nostaa esille, Annala sanoo.

Yhdysvaltain rakennuspolitiikan on katsottu aiemmin olleen osittain syrjivää. Vähemmistöjen asuinalueiden kehittämistä on laiminlyöty. Myöskään palveluiden saavutettavuutta ei ole parannettu samalla tavalla kuin niillä alueilla, joissa enemmistö on valkoisia. Tähän Bidenin hallinto pyrkii nyt puuttumaan.