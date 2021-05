CNN: Globaalin koronavirustunnelin päässä ei näy vielä valoa

Vaikka koronakriisi joissakin Euroopan maissa on hiljalleen helpottamassa, maailmanlaajuisesti tilanne ei ole parantumassa, kertoo uutiskanava CNN.

Koronatartuntojen määrä koko maailmassa nousi viime viikolla yhdeksättä viikkoa peräkkäin ja koronavirukseen kuolleiden määrä kuudetta viikkoa peräkkäin, kertoi YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kuluneella viikolla.

– Pannaksemme asiat oikeaan mittakaavaan: viime viikolla koko maailmassa oli yhtä paljon tartuntoja kuin pandemian viiden ensimmäisen kuukauden aikana, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jatkuvasti otsikoissa olevan Intian lisäksi tilanne on erittäin huono muun muassa Turkissa, missä aloitettiin maan ensimmäinen koronasulku torstaina kun tartuntamäärät kipusivat Euroopan korkeimmiksi.

Iranin päivittäisten koronavainajien määrä nousi koko pandemian ajan korkeimmaksi maanantaina. Maan presidentin Hasan Ruhanin mukaan maata koettelee neljäs korona-aalto.

Myös lähes koko Etelä-Amerikan koronatilanne on huono. Pahin tilanne on edelleen Brasiliassa, missä koronavainajien määrä miljoonaa asukasta kohti on päivittäin edelleen maailman korkein.