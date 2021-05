Öljystään tunnettu Texas jauhaa eniten tuulisähköä Yhdysvalloissa

Texasilainen karjatilallinen Bobby Helmers, 79, kurkottautuu kuuntelemaan, millaista ääntä tiluksilla olevat kuusi jättisuurta tuulivoimalaa pitävät. No eivät paljon minkäänlaista, ainakaan verrattuna samalla alueella vain muutama vuosi aiemmin pyörineisiin öljypumppuihin.

– Stetsonit ja hevoset ovat vaihtuneet lippiksiin ja avolavamaastureihin, Helmers kuvaa elämänmenon muutosta ranchilla uutistoimisto AFP:lle.

San Angelossa 400 kilometrin päässä Dallasista sijaitseva tila on ollut Helmersin vaimon Sandran suvussa jo kolme sukupolvea. Texasin kuuluisa musta kulta tarjosi pitkään hyvät sivutulot karjankasvattajille vähän samaan tapaan, joskin pienimuotoisemmin, kuin ökyrikkaalle Ewingien perheelle Dallas-tv-sarjassa.

Öljyn hinta kuitenkin heilahteli, ja tuotannon kannattavuus laski hiljalleen. Lopulta, kolmen vuosikymmenen tuotannon jälkeen, öljypumppuja tilalla operoinut alihankkija päätti luovuttaa.

Sattumalta samaan aikaan Helmers ja hänen naapurinsa saivat yhteydenoton tuulivoimaa rakentavalta yritykseltä. Lupaukset öljyä vakaammista tuloista, jotka kasvaisivat investointien kuolettamisen myötä, vakuuttivat tilalliset vaihtamaan uuteen energiamuotoon.

Yhteydenotosta ensimmäisen voimalan pystyttämiseen kului kymmenen vuotta. Samana aikana tekniikka kehittyi ja voimaloista tuli tehokkaampia. Nyt myllyjen noin 60-metriset lavat jauhavat noin puolet Helmersin tilan tuotoista. Nekin ovat vain pieni osa laajempaa, yhteensä 76 voimalan tuulivoimapuistoa.

Nollasta kymmeneen prosenttiin 30 vuodessa

Koko Yhdysvaltain mittakaavassa sähköenergiasta tuotetaan tuulivoimalla vajaat 10 prosenttia. Muutos on ollut melkoinen, sillä vielä vuonna 1990 tuulen osuus sähköntuotannosta oli alle 0,1 prosenttia. Kasvu on ollut hitaampaa kuin Euroopassa mutta nopeampaa kuin esimerkiksi Kiinassa.

Megawateissa mitattuna eniten tuulivoimaa on rakennettu juuri konservatiivisena pidettyyn Texasiin, missä arvioidaan olevan myös suurin potentiaali tuulivoiman kasvulle. Tällä hetkellä Texasissa jauhetaan enemmän tuulisähköä kuin kolmessa seuraavana olevassa osavaltiossa yhteensä, melkein 30 prosenttia koko Yhdysvaltain tuulisähkötuotannosta.

Toisen uusiutuvat energialähteen aurinkosähkön osalta Texas on osavaltioista kakkossijalla, tosin melko kaukana selvää ykkössijaa pitävästä Kaliforniasta. Konservatiivisena öljyosavaltiona pidetyn Texasin imago on joka tapauksessa suurelta osin pielessä, sanoo ympäristötieteiden apulaisprofessori Joshua Long AFP:n haastattelussa.

– Toisin kuin luullaan, kuvernööri George W Bush (sittemmin presidentti) ja hänen seuraajansa Rick Perry eivät halunneet Texasin nojaavan energiatuotannossa yksinomaan öljyyn. He pitivät Texasia energiaosavaltiona, jossa energian lähteitä on useita, Long sanoo.

Texas on myös suuri energian kuluttaja, joten tuulisähkön osuus osavaltiossa kulutetusta sähköstä on selvästi alhaisempi kuin pienemmissä Oklahoman, Kansasin tai Iowan osavaltioissa. Viimeksi mainitussa tuulesta tempaistaan jo selvästi yli puolet osavaltiossa kulutetusta sähköstä.

Vihreän sähkön lisäksi työpaikkoja

Viime vuonna uuden tuulivoiman rakentamisessa kirjattiin Yhdysvalloissa uusi ennätys, yli 14 gigawattia. Muutoksen nopeudesta kertoo se, että vuoden viimeisellä neljänneksellä tuulivoimaa rakennettiin enemmän kuin koko toissa vuonna yhteensä. Tämä siis tapahtui ilmastonmuutokseen vähättelevästi suhtautuneen presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana.

Eniten tuulienergiaa tuottaa maailman maista Kiina, Yhdysvaltoihin verrattuna liki kolme kertaa enemmän. Jos Euroopan unioni olisi yksi maa, se nappaisi Yhdysvalloilta kakkostilan.

Käytännössä kaikki Yhdysvaltain tuulivoimalat on rakennettu mantereelle. Merellä niitä on vasta kaksi. Presidentti Joe Bidenin suunnitelmissa on kuitenkin lisätä tuulivoimapuistojen rakentamista merelle, esimerkiksi tuuliselle itärannikolle lähelle joitain Yhdysvaltain suurimpia kaupunkeja. Rannikon edustan tuulivoimapuistojen kapasiteetti on tarkoitus monisatakertaistaa nykyisestä.

Vihreämpään energiaan siirtymistä tavoittelevan Bidenin suunnitelmaa myydään kansalle kymmenientuhansien uusien työpaikkojen syntymisessä tuulivoiman rakentamisen seurauksena.

Energiaministeriön tavoitteen mukaan Yhdysvaltain sähköstä tuotettaisiin tuulivoimalla 20 prosenttia vuonna 2030 ja 35 prosenttia vuonna 2050. Tämän saavuttamiseksi ei riitä vain uusien tuulivoimaloiden rakentaminen, vaan myös maan sähköverkkoa pitää parantaa.

Texasissa energiantuotannon ongelmista saatiin muistutus viime talvena, kun alueelle erittäin poikkeuksellinen pakkasjakso pysäytti myös Helmersin tilan tuulimyllyjen lavat yli viikoksi. Tästä seurasi konservatiivisten poliitikkojen arvosteluryöppy, ja muun muassa kuvernööri George Abbot antoi ymmärtää, että syypäänä vaikeuksiin olivat jäätyneet tuulivoimalat ja aurinkoenergian puute. Hänen mukaansa Bidenin ajama siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin olisi kohtalokasta Yhdysvalloille.

Texasin oman energiaviraston mukaan suurin osa talven pakkasjakson sähkökatkoista kuitenkin johtui ongelmista öljyn, hiilen ja maakaasun tuotannossa sekä jakelussa.

Lähteenä AFP:n lisäksi CNBS, Yhdysvaltain energiaministeriö, Washington Post.