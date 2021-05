Belgialainen maanviljelijä siirsi vahingossa maansa rajaa Ranskan kanssa

Maanviljelijä oli ilmeisesti ärsyyntynyt kivipylvääseen, joka oli hänen traktorinsa tiellä, ja siirtänyt sitä 2,29 metrin verran Ranskan puolelle. Kivi oli maiden välinen rajapyykki, ja sitä siirtämällä hän tuli laajentaneeksi Belgian maa-alaa.

Tapaus on aiheuttanut huvitusta rajan molemmin puolin.

– Hän teki Belgiasta suuremman ja Ranskasta pienemmän, se ei ole hyvä ajatus. Olin tyytyväinen, kaupunkini oli suurempi. Mutta Bousignies-sur-Rocin pormestari ei ollut samaa mieltä, belgialaisen Erquelinnesin kylän pormestari David Lavaux vitsaili ranskalaiselle TF1-kanavalle.

– Meidän pitäisi pystyä välttämään uusi rajasota, ranskalaiskylän pormestari Aurelie Welonek sanoi La Voix du Nord -lehdelle.

Belgian viranomaiset aikovat vaatia maanviljelijää palauttamaan rajapyykin sen alkuperäiselle paikalle. Jos hän ei suostu, asia siirtyy Belgian ulkoministeriölle, jonka pitäisi kutsua koolle ranskalais-belgialainen rajakomissio ensi kertaa 90 vuoteen.

Belgian ja Ranskan raja on 620 kilometriä pitkä. Raja määritettiin vuonna 1820 Kortrijkin rauhansopimuksessa. Maanviljelijän siirtämä rajakivi on peräisin vuodelta 1819, jolloin rajaa käytiin, eli se on vanhempi kuin Belgian valtio.

Rajakiven siirtämisen havaitsi metsässä kävelyllä ollut paikallinen historian harrastaja.