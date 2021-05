Biden asetti uuden tavoitteen: 70 prosenttia yhdysvaltalaisaikuisista rokotettu 4. heinäkuuta mennessä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden haluaa, että 70 prosenttia amerikkalaisista aikuisista on saanut vähintään yhden koronavirusrokoteannoksen 4. heinäkuuta juhlittavaan maan itsenäisyyspäivään mennessä.

Biden julkisti uuden tavoitteen puheessa tiistaina paikallista aikaa.

Biden haluaa myös, että itsenäisyyspäivään mennessä 160 miljoonaa amerikkalaista on saanut kaikki vaadittavat rokoteannokset. Yhdysvalloissa on reilut 330 miljoonaa asukasta. Tällä hetkellä reilut 105 miljoonaa amerikkalaista on saanut kaikki annokset.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii yli 100 miljoonan rokoteannoksen antamista 60 päivässä. Yhdysvalloilla on käytössä riittävästi rokoteannoksia siihen yltämiseksi. Suurempi haaste voikin olla saada riittävä määrä amerikkalaisia ottamaan rokotus, sillä monilla alueilla rokotevastaisuus on yleistä.

– Pian olemme rokottaneet aikuiset, jotka ovat olleet kaikkein innokkaimpia saamaan rokotuksen. Siinä vaiheessa ponnistelumme siirtyy uuteen vaiheeseen, Biden sanoi.

– Nyt kun meillä on riittävästi rokotteita, olemme keskittyneet vakuuttamaan yhä useampia amerikkalaisia tulemaan rokotettavaksi.

Yhdysvallat valmis rokottamaan lapsia

Presidentti myös sanoi Yhdysvaltain olevan valmis rokottamaan lapsia heti, kun Pfizerin ja Biontechin rokote saa käyttöluvan 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tällä hetkellä noin 44 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen ja 32 prosenttia kaikki annokset. Yhdysvalloissa käytettävistä rokotteista Modernan ja Pfizerin-Biontechin rokotteita annetaan kaksi annosta ja Johnson & Johnsonin rokotetta yksi annos.

Myös EU:ssa on puhuttu heinäkuusta ajankohtana, jolloin 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Yhdysvaltojen koronatilanne on parantunut rokottamisen edetessä huomattavasti. Tammikuun alussa maassa todettiin noin 250 000 uutta tartuntaa päivässä, tällä hetkellä enää noin 50 000.